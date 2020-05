Grüne wollen mehr Unterstützung von Eltern in Corona-Krise

Die Grünen in Niedersachsen wollen eine bessere Unterstützung von Eltern und Kindern in der Corona-Krise. Weiterhin seien viele Kinder vom Kita- oder Schulbesuch ausgeschlossen, sagte der Grünen-Abgeordnete Volker Bajus am Mittwoch im Landtag in Hannover.

Viele Eltern seien am Limit, weil sie nicht mehr wüssten, wie sie Beruf und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen. „Sorgen Sie dafür, dass die Corona-Krise nicht noch mehr zu einer Familienkrise wird“, sagte Bajus an die Adresse der Landesregierung. Eine Möglichkeit sei das Einführen eines Corona-Elterngelds.

Corona-Krise: Familie komplett außer Acht gelassen

Auch der FDP-Abgeordnete Björn Försterling pochte auf ein schnelles Hochfahren der Kinderbetreuung. Derzeit würden vielen Familien zwei Jobs aufgebürdet. Oft bleibe das Jonglieren zwischen Arbeit und Kinderbetreuung an den Frauen hängen. „Die Familien sind komplett außer Acht gelassen worden.“

Die CDU-Abgeordnete Mareike Wulf hielt entgegen, dass Betreuungsstellen und Schulen bereits schrittweise wieder geöffnet würden. Die angebotene Notbetreuung werde bislang nicht von Familien überrannt. Ein Corona-Elterngeld, das bei einem vorübergehenden Aussetzen der Arbeit zugunsten der Betreuung der Kinder gezahlt werden könnte, decke nur einen Teil des wegfallenden Lohns ab. Für viele Familien sei dies keine Alternative.

Kinder noch in diesem Kindergartenjahr zurück in die Kita

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) betonte die Notwendigkeit der Einschränkung des Kita-Betriebs, um die Gesundheit der Bevölkerung und auch die der Erzieherinnen zu schützen. „Ich habe ein klares Ziel vor Augen: Noch in diesem Kindergartenjahr sollen alle Kinder wieder in die Krippen und Kindergärten gehen können.“ Zeit, Dauer und Umfang seien abhängig vom Infektionsgeschehen. dpa

