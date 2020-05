Nach Corona-Ruhe: Langsamer Neustart an Flughafen Hannover

Die Flughäfen Hannover-Langenhagen und Bremen wollen nach mehreren Wochen fast kompletter Corona-Ruhe schrittweise in den Betrieb zurückkehren. Am Montag nahm die Lufthansa wieder ihre Verbindung zwischen der niedersächsischen Landeshauptstadt und München auf. Die erste Maschine sei am Morgen gestartet, berichtete ein Airport-Sprecher. Anfang Juni sollen Flüge nach Frankfurt hinzukommen. Auch die Gesellschaft Wizz Air bietet wieder Routen an, etwa nach Skopje in Nordmazedonien. Dieser Flug fiel am Montag jedoch aus.

Nach Corona-Ruhe: Flugzeuge nach München heben wieder ab

Vom Bremer Flughafen aus fliegt Lufthansa ebenfalls wieder nach München. Weitere Verbindungen waren am Montag auch hier noch nicht im Angebot. Ab Anfang Juni soll Eurowings den Linienbetrieb nach Stuttgart neu aufnehmen. Mit weiteren Airlines sei man im Gespräch.

Ferienflieger sollen frühestens ab Mitte Juni starten

Wann genau erste Ferienflieger abheben können, ist noch unklar. In Hannover rechnet man frühestens ab Mitte Juni damit. Derzeit gelten in Europa Reisewarnungen, der internationale Tourismus ist noch so gut wie eingestellt. Außenminister Heiko Maas (SPD) will mit Kollegen aus Urlaubsländern darüber beraten, wie Corona-Beschränkungen nach und nach gelockert werden können. „Wir sind optimistisch, dass die Warnungen bald aufgehoben werden“, hieß es am Airport Hannover. Dort sind seit Mitte März viele Beschäftigte in Kurzarbeit. Liquidität gebe es aber ausreichend, man investiere etwa weiter in Bauprojekte. dpa

