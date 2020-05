Autofahrer können die Autobahn 2 bei Hannover wieder vollständig in Richtung Dortmund befahren.

Hannover. Auf knapp 3,7 Kilometern Länge hat die A2 in Richtung Dortmund eine neue Asphaltdecke bekommen. Nach nur 87 Stunden waren die Arbeiten beendet.

Bauarbeiten auf der A2 bei Hannover in Rekordzeit abgeschlossen

Autofahrer können die Autobahn 2 bei Hannover wieder vollständig in Richtung Dortmund befahren. Die Vollsperrung wegen Bauarbeiten ist am Sonntag gegen 11 Uhr aufgehoben worden. Damit waren die auf 88 Stunden angesetzten Arbeiten eine Stunde früher abgeschlossen als angekündigt. „Alles lief planmäßig“, sagte die A2-Koordinatorin Kirsten Hauk. Üblicherweise dauerten vergleichbare Arbeiten mehrere Wochen, hatte es im Vorfeld geheißen. Die Fahrtrichtung Berlin war von der Sperrung nicht betroffen.

A2: Asphalterneuerungen für 1,9 Millionen Euro in Rekordzeit abgeschlossen

Auf knapp 3,7 Kilometern Länge vom Kreuz Hannover-Buchholz bis zur Anschlussstelle Hannover-Bothfeld hat die A2 in Richtung Dortmund eine neue Asphaltdecke bekommen. Die Gesamtkosten dafür wurden mit rund 1,9 Millionen Euro angegeben. Die A2 ist mit bis zu 125.000 Fahrzeugen am Tag eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands und gilt in Niedersachsen seit langem als Sorgenkind. dpa