Schweringen: „Hakenkreuz-Glocke“ wird nach Umgestaltung geweiht

Unbekannte hatten das Hakenkreuz auf der Schweringer Glocke 2018 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion weggefräst. Nun wurde sie neu gestaltet – und wird am Pfingstsonntag erneut geweiht.

Die umstrittene „Hakenkreuz-Glocke“ in der Kreuzkirche in Schweringen (Kreis Nienburg/Weser) wird nach einer künstlerischen Umgestaltung neu geweiht.

Schweringen: „Hakenkreuz-Glocke“ wird am Pfingstsonntag nach Umgestaltung neu geweiht

Die Feier mit Regionalbischöfin Petra Bahr am Pfingstsonntag findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie der evangelische Sprengel Hannover am Montag mitteilte. Dabei enthüllten die Nürnberger Künstler Hannes Arnold und Klaus-Dieter Eichler auch das vor der Kirche errichtete Kunstwerk „Hörmal“.

„Die kritische Beschäftigung mit der Glocke war langwierig, aber notwendig“, sagte Bahr. „Nun herrscht Klarheit über ihre Geschichte. Die künstlerische Neugestaltung versteckt nichts davon, fragt nach Versöhnung und richtet den Blick so gleichzeitig nach vorn.“

Schweringer „Hakenkreuz-Glocke“ löst Kontroversen aus – Unbekannte fräsen Nazi-Symbol im März 2018 weg

Auf der 1934 gegossenen Bronzeglocke waren 2017 ein etwa 35 mal 35 Zentimeter großes Hakenkreuz sowie eine Inschrift aus nationalsozialistischer Zeit entdeckt worden. Die Landeskirche Hannovers bot daraufhin einen Austausch der Glocke an – einige Schweringer sprachen sich hingegen für ihren Verbleib aus.

Im Verlauf des Streits über den weiteren Umgang stiegen Unbekannte im März 2018 heimlich auf den Kirchturm und frästen das Hakenkreuz und Teile der Inschrift mit einem Winkelschleifer weg. Im Herbst 2018 wurde der Klangkörper offiziell entwidmet. Gemeinde und Landeskirche einigten sich auf die Ausschreibung eines Wettbewerbs zur künstlerischen Neugestaltung der Glocke.

Sie hat nun nach Angaben des Sprengels eine neue Beschriftung erhalten, die die noch vorhandene Inschrift wie auch die weggefrästen Stellen überschreibt. In die rund 1,70 Meter hohe, quaderförmige Skulptur am Fuße des Kirchturms sei eine seitliche Öffnung eingearbeitet, die an die Gussform der Glocke erinnere. Spreche jemand in diese Aushöhlung hinein, reflektiere der Schall.

Niedersachsen: Auch in Faßberg wurde Glocke mit Hakenkreuz-Symbol ausgetauscht

Hakenkreuz-Glocken hatten in jüngster Zeit immer wieder für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Ein Exemplar im niedersächsischen Faßberg, das ebenfalls auf dem Gebiet der Hannoverschen Landeskirche liegt, wurde 2019 ausgetauscht. Im pfälzischen Herxheim am Berg hatte der Gemeinderat entschieden, eine Glocke mit nationalsozialistischer Inschrift als zeitliches Dokument hängen zu lassen und weiter zu nutzen. kna