Gewaltbereite Rechtsextremisten sorgen den Verfassungsschutz

Bernhard Witthaut, Präsident des Verfassungsschutz Niedersachsen, während einer Pressekonferenz. Witthaut und Niedersachsens Innenminister Pistorius stellen am Mittwoch in Hannover den Verfassungsschutzbericht 2019 vor. (Archivbild)

Neue Formen des gewaltbereiten Rechtsextremismus machen dem Verfassungsschutz in Niedersachsen Sorge. Unter anderem geht es um die Entwicklung in der Szene, in der sich Einzeltäter über extremistische Internetplattformen zu Kleingruppen zusammenschließen.

Dazu stellen Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut am Mittwoch den Verfassungsschutzbericht in Hannover vor. Weitere Themen sind neue Trends beim Linksextremismus sowie der Wandel in der islamistischen Szene: Diese habe ihr Auftreten verändert, sei aber zahlenmäßig in Niedersachsen weiterhin stark präsent.

Behörde registriert Gewaltneigung und gegenseitige Aufstachelung

Die Behörde registriert demnach neben den in einem hohen Maße zu Gewalt neigenden, neonazistischen Organisationen Zusammenschlüsse von Personen, die über das Internet in Kontakt gekommen sind. In der Regel weisen die Mitglieder solcher Gruppen keinen Vorlauf in klassischen rechtsextremistischen Organisationen auf. Sie eint indes ein striktes Schwarz-Weiß-Denken in Freund-Feind-Kategorien sowie die hasserfüllte Ablehnung bestimmter Bevölkerungsgruppen wie etwa Juden, Muslime, Flüchtlinge sowie des politischen Establishments.

Dabei kommt es laut Verfassungsschutz zu gruppendynamischen Prozessen, in deren Verlauf sich die Beteiligten wechselseitig immer weiter verschwörungstheoretisch aufstacheln und zur Tat drängen, um an einem Tag X ein Fanal gegen eine aus ihrer Sicht fehlgeleitete Politik zu setzen.

Verfassungsschutz: Plattformen mit rassistischen Inhalten fördern Einzeltäter

Die Bewaffnung, so der Verfassungsschutz, sei die logische Konsequenz dieses Denkens. Solche Gruppen wollten nicht durch das Wort, sondern durch die Tat wirken. Legitimiert allerdings fühlten sie sich durch ressentimentgeladene populistische Diskurse in der Gesellschaft.

Über rassistische Internetplattformen fänden aber nicht nur Gruppen zusammen, sie förderten auch den Handlungswillen von Einzeltätern, erklärte der Verfassungsschutz. Möglicherweise sähen diese sich als Mitglied einer virtuellen Gemeinschaft Gleichgesinnter. Auf dieses Phänomen müssten die Sicherheitsbehörden mit neuen Instrumentarien und veränderten Arbeitsmethoden reagieren. Von zentraler Bedeutung sei die Verbesserung der Analysekompetenz im Internet. /dpa

