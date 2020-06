Niedersachsen fördert Wiederaufforstung mit Millionenaufwand

Nach massiven Sturm- und Dürreschäden in den Wäldern unterstützt Niedersachsen kommunale und private Waldbesitzer in diesem Jahr mit 29 Millionen Euro beim Wiederaufforsten.

Kommunen sollen Waldschäden an das Landwirtschaftsministerium melden

In den drei folgenden Jahren seien es jeweils 35 Millionen Euro, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag in Hannover mit. Forstministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) forderte die Kommunen auf, Schäden in ihren Wäldern zu melden und die Förderungen in Anspruch zu nehmen, die bis zu 80 Prozent der Kosten abdecken. Rund acht Prozent der Waldfläche in Niedersachsen besteht aus kommunalen Wäldern. dpa