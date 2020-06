Panne bei Niedersachsens Verfassungsschutz: Falschen überwacht?

Hannover. Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut gestand am Montag Fehler ein. Laut NDR hat die Behörde einen falschen Mann abgehört.

Wegen einer gravierenden Panne beim Verfassungsschutz in Niedersachsen und einem anderen Bundesland ist ein unbescholtener Bürger statt eines Rechtsextremisten abgehört worden. Als Konsequenz soll die Vizepräsidentin des Verfassungsschutzes in Niedersachsen, Martina Schaffer, die den Fehler wochenlang für sich behalten hatte, versetzt werden, berichtete der NDR.

Zu dem Vorgang äußerte sich der Verfassungsschutz am Montag aus Gründen der Geheimhaltung nicht, berichtete aber, dass nach einer Panne sämtliche Arbeitsabläufe auf den Prüfstand gestellt werden.

Witthaut hat Überprüfung angeordnet

„Es hat in der Sachbearbeitung eines Falles Fehler gegeben, die derzeit umfangreich aufgearbeitet werden“, sagte Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut am Montag. „Um weitere Fälle ausschließen zu können, habe ich eine Überprüfung der vorgeschriebenen Arbeitsabläufe, nicht nur im betroffenen Fachbereich, sondern in allen Arbeitsbereichen angeordnet.“ Außerdem habe er eine umfassende Aufklärung des Sachverhalts durch den zuständigen Fachbereich angeordnet.

„Über diesen Sachverhalt bin ich erst Wochen später informiert worden“, räumte Witthaut ein. Eine sofortige Unterrichtung aller Verantwortlichen sei in diesen Fällen aber vorgeschrieben und damit zwingend erforderlich.

Konsequenz: Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes wird versetzt

Eine Konsequenz aus der Nichtweitergabe dieser Informationen sei die inzwischen eingeleitete Versetzung einer Mitarbeiterin aus dienstlichen Gründen. Unmittelbar, nachdem er selber über die Panne unterrichtet wurde, habe er den Landtagsausschuss für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes über den Sachverhalt unterrichtet.

NDR-Bericht: Panne durch falsche Datenübermittlung

Nach dem NDR-Bericht sollte die „nachrichtendienstliche Maßnahme“ demnach einem Neonazi gelten - doch weil die Übermittlung der Daten durch ein anderes Amt fehlerhaft war, geriet der Falsche ins Visier. Das fiel offenbar eine Weile lang nicht auf. Aus welchem Bundesland die fehlerhaften Informationen kamen, wurde am Montag zunächst nicht bekannt.

Erst vor eineinhalb Jahren war Witthaut an die Spitze der Behörde aufgerückt, nachdem seine Vorgängerin Maren Brandenburger abgetreten war, als durch eine Panne ihrer Behörde ein V-Mann enttarnt wurde. Dabei hatte sie die nach dem NSU-Skandal und der unrechtmäßigen Speicherung etlicher Personendaten massiv kritisierte Behörde gerade erst in ruhiges Fahrwasser gebracht. /dpa

