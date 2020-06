Eine Kontrollstelle zur Erfassung der Maut für LKW steht an einer Bundesstraße. (Archivbild)

Neun Kommunen in Niedersachsen profitieren stärker von Lkw-Maut

Neun Kommunen in Niedersachsen sowie die Städte Bremen und Bremerhaven haben 2019 deutlich stärker von den Einnahmen der Lkw-Maut profitiert als im Jahr zuvor. Bremen erhielt als „Mautauskehr“ im vergangenen Jahr rund 356.000 Euro und damit mehr als drei Mal soviel wie 2018 (rund 113.000 Euro), wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Spitzenreiter in Niedersachsen war 2019 Osnabrück mit rund 221.000 Euro (2018: rund 73.000 Euro), gefolgt von Göttingen mit 193.000 Euro (70.000 Euro) und Oldenburg mit 169.000 Euro (52.000 Euro). Die anderen Städte sind: Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim, Salzgitter und Wolfsburg.

Insgesamt waren die Kommunen im vorigen Jahr bundesweit mit knapp 50 Millionen Euro an den milliardenschweren Einnahmen der Lkw-Maut beteiligt.

Erklärung für Maut-Anstieg: Ausweitung auf Bundesstraßen

Die Erklärung für den Anstieg ist einfach. Die Mautpflicht für Lkw wurde erst zum 1. Juli 2018 auf alle Bundesstraßen ausgeweitet – seither profitieren auch einige Kommunen von den Einnahmen. Dabei geht es vor allem um Ortsdurchfahrten. Insgesamt lagen die Einnahmen aus der Lkw-Maut bei rund 7,5 Milliarden Euro.

„Jetzt müssen diese Mittel vor Ort auch wirklich so verwendet werden, wie gesetzlich ‎vorgeschrieben: für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur für die Bundesfernstraßen“, forderte der FDP-Bundestagabgeordnete Torsten Herbst am Donnerstag. In manchen Städten habe sich diese Einnahmequelle noch nicht zu allen Kommunalpolitikern ‎herumgesprochen. „Besonders dort müssen die Stadträte genau aufpassen, dass die Mittel ‎nicht einfach im Haushalt versickern.“ /dpa