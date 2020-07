Schauspiel-Intendantin: Corona hat uns schwer getroffen

Bundesweit hat es die Veranstaltungsbranche, Theater und Konzerthäuser in der Coronakrise schwer getroffen. In Berlin demonstrierten Künstler am Freitag. Auch die Dramaturgin und Intendantin des Schauspiels Hannover, Sonja Anders, sieht das Theater nach der coronabedingten Zwangspause vor großen Herausforderungen.