Müllwagenfahrer überfährt Kind in Lehrte – Prozess

Eine Gedenktafel an einer Kreuzung in Lehrte erinnert an ein dort bei einem Unfall getötetes Kind. Ein Müllwagenfahrer muss sich nach einem tödlichen Unfall vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Januar 2019 beim Abbiegen ein elf Jahre altes Mädchen übersehen zu haben. Das Mädchen wurde von dem Laster überfahren und starb an den Verletzungen.