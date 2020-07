In Verden müssen 100 Menschen in Quarantäne

06.03.2020, Baden-Württemberg, Singen am Hohentwiel: Ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing hält einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Nach der Virus-Inaktivierung unter der Sicherheitswerkbank werden die Röhrchen zur weiteren Verarbeitung in einen anderen Laborbereich gebracht. Foto: Felix Kästle/dpa - ACHTUNG: Die Namen auf den Proberöhrchen wurden aus rechtlichen Gründen gepixelt +++ dpa-Bildfunk +++

Verden. In der niedersächsischen Kreisstadt Verden sind acht Infizierte entdeckt worden. 100 Menschen müssen nun in Quarantäne.

Nach acht Corona-Infektionen in einem Gebäudekomplex in der Stadt Verden werden rund 100 weitere Menschen auf das Virus getestet. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner stehen bis zur Vorlage der Testergebnisse unter Quarantäne, wie der Sprecher des Landkreises am Freitag mitteilte. Demnach gibt es Anhaltspunkte, dass sich das Coronavirus im direkten Wohnumfeld der positiv getesteten Personen ausgebreitet hat. Die acht Infizierten wohnen demnach in einem Gebäudekomplex aus drei Häusern. Einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Corona-Tests werden bei Bedarf ausgeweitet

„Anhand der durchgeführten Abstriche verschaffen wir uns einen Überblick über das mögliche Ausmaß der Virusstreuung in dem Häuserkomplex“, sagte Landrat Peter Bohlmann (SPD). „Sollten die jetzigen Testungen eine hohe Zahl weiterer infizierter Personen ergeben, müssen die Tests auch auf die anderen Hauseingänge ausgeweitet werden.“ Bislang werden Bewohnerinnen und Bewohner aus drei Hauseingängen getestet.

Bei Bedarf müsse der gesamte Gebäudekomplex unter Quarantäne gestellt werden, so der Landrat. Schnelles Handeln und Eingrenzen der sogenannten Hotspots sei eine wesentliche Voraussetzung, um die Virusausbreitung zu verhindern.

dpa