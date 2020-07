Ethikrat-Initiative: Während der Krise mehr Fokus auf Kinder

ARCHIV - 03.01.2019, Niedersachsen, Hannover: Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, gestikuliert während eines dpa-Gespräches in der Ärztekammer Niedersachsen. (zu dpa "Wenker will als erste Frau an die Spitze der Bundesärztekammer") Foto: Holger Hollemann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++