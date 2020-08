Frank Hanebuth bei einer Beerdigung im April 2019. Wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung, Beihilfe zur Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetzt steht er in Hannover vor Gericht. (Archivbild)

Hannover. Am Dienstag wird der Chef einer Autowerkstatt gegen den Rockerboss Frank Hanebuth aussagen. Unter anderem geht es um Beihilfe zur Nötigung.

Hells-Angels-Prozess: Opfer sagt in Hannover gegen Hanebuth aus

Jetzt spricht das Opfer: Im Prozess gegen Rockerboss Frank Hanebuth wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung, Beihilfe zur Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz soll am Dienstag um 9.00 Uhr der Chef einer Autowerkstatt aussagen. Unklar sei noch, ob bereits die Plädoyers gehalten oder die Beweisaufnahme andauere, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Hannover. Zuvor war ein Strafbefehl über vier Monate Haft auf Bewährung an den 55-Jährigen gegangen, alle Angeklagten erhoben allerdings Einspruch gegen die Strafbefehle. Hanebuth soll mit fünf weiteren Männern an einer Schlägerei beteiligt gewesen sein.

Anklage: Schlägerei wegen 2500 Euro Mietrückständen

Im April 2018 sollen die Männer zu dem Chef einer Autowerkstatt in Langenhagen bei Hannover gekommen sein. Dabei soll das Opfer geschlagen worden sein - allerdings nicht von Hanebuth, sondern von einem heute 46-Jährigen. Bei dem Vorfall ging es der Anklage zufolge um Mietrückstände in Höhe von 2500 Euro. Bei einer Razzia im Zusammenhang mit den Vorwürfen sollen im November 2018 verbotene Waffen auf dem Anwesen von Hanebuth gefunden worden sein. Alle Beschuldigten gehörten laut Anklage zur Rockergruppe Hells Angels.

Der Rockerboss war 2013 auf Mallorca festgenommen worden und hatte zwei Jahre in Spanien in Untersuchungshaft gesessen. Dort wird ihm unter anderem die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Ein Prozess steht noch aus. Der 55-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Nach seiner Rückkehr nach Niedersachsen heiratete er im Sommer 2017, ein knappes Jahr später eröffnete er eine Bar in Hannovers Rotlichtviertel Steintor. Im November 2001 hatte das Landgericht Hannover ihn wegen gefährlicher Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

