Misshandlung: Altenheimbetreiber im Kreis Goslar festgenommen

Es kann zu Verkehrsbehinderungen in Langelsheim im Kreis Goslar kommen, teilt die Polizei mit.

Langelsheim. Das Betreiberehepaar und die 46-jährige Heimleiterin eines Alten- und Pflegeheims in Goslar sind in Untersuchungshaft. Es geht auch um Misshandlung.

Ihnen wird Betrug, Misshandlung Schutzbefohlener und schwere Körperverletzung vorgeworfen: Am Montag wurden der 55-jährige Betreiber eines Pflegeheims in Langelsheim sowie seine 54-jährige Ehefrau als auch die 46-jährige Heimleiterin bei einem Polizeieineinsatz festgenommen. Gegen sie hatte ein Haftbefehl vorgelegen, teilt die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit.

Auch die Privaträume des Betreiber-Ehepaars durchsucht die Polizei in Goslar

Alle drei befänden sich nun in Untersuchungshaft. Die Polizei durchsucht am Montag das Pflegeheim und Privaträume der Verdächtigen, so die Staatsanwaltschaft. Um welches Pflegeheim es sich handelt, konnte sie nicht mitteilen.

Die Polizeiinspektion Goslar weißt darauf hin, dass es wegen des Einsatzes in Langesheim zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.