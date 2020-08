Wanderung im Kreis Gifhorn: Wo sich der Schwedenkönig ausruhte

Ehra. Rund um Ehra-Lessien: Der „Sagen- und Geschichtslehrpfad“ hat Geschichtliches, Sagenhaftes und Kurioses zu bieten.

Eine ungeahnt sagenumwobene Gegend liegt zwischen Wolfsburg und Wittingen. Wer diese mit einer Führung erkunden will, wird am Dorfplatz von Ehra, etwa eine Autostunde nördlich von Braunschweig, von Jenny Reissig begrüßt.

Die Karte zur Tour durch den Kreis Gifhorn. Foto: Jürgen Runo

Sie ist Kultur- und Landschaftsführerin, Vorsitzende des Fördervereins „Ein Dorf – ein Team“ und war bis 2016 Bürgermeisterin von Ehra-Lessien. Der „Sagen- und Geschichtslehrpfad“ hat mit mehreren Streckenvarianten von 10 bis 23 Kilometern für Wanderer und Radfahrer etwas zu bieten.

Hinter dem Ort führt Jenny Reissig die Wanderer durch die Felder. Das ideale Wetter hat man, wenn es am Vortag geregnet hat, dann staubt der Sandboden nicht so. Bald enden die sandigen Feldwege und der Pfad führt durch den Wald. Hinter dem Ortsende liegt ein ehemaliger Truppenübungsplatz.

Die Legende zur Tour. Foto: Jürgen Runo

Zwischen diesem und dem VW-Testgelände soll ein Teil der Autobahn 39 gebaut werden, die jetzt noch zwischen Wolfsburg und Lüneburg unterbrochen ist. „Der Sagen- und Geschichtslehrpfad soll auch nach dem Autobahnbau erhalten bleiben“, sagt Reissig, „dafür werde ich mich einsetzen – wenn ich es denn erlebe“.

Ein Treffpunkt für Bürger, die nach Knesebeck zur Kirche gingen

Der „Kinderbaum“:

Zwischen der verlassenen Landstraße und dem Wald beginnt hinter einem hohen Zaun das VW-Testgelände. Dort in der Nähe stand lange Zeit der „Kinderbaum“: Er war der Treffpunkt für Bürger aus Ehra und Lessien, die nach Knesebeck zur Kirche gingen.

Die Kirche in Ehra gibt es schließlich noch nicht lange. Seinen Namen verdankt der Baum einer Legende, wie Jenny Reissig weiß: „Irgendwann war im Winter eine Familie mit Kleinkind auf dem Weg zum Taufgottesdienst. Während man am Baum auf den Rest der Verwandtschaft wartete, hielt man sich mit ein paar Schnäpsen warm.

Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra Die Kirche in Ehra Foto: Maximilian Wiescher / BZV

Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra Der Platz in der Mitte des "Rundlings" von Ehra: Ein beliebter Platz für Maibaum-Feiern, Adventsfeiern und andere Dorffeste. Foto: Maximilian Wiescher / BZV

Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra Jenny Reissig: Kultur- und Landschaftsführerin, Vorsitzende des Dorf-Fördervereins "Ein Dorf - ein Team" und ehemalige Bürgermeisterin von Ehra-Lessien. Foto: Maximilian Wiescher / BZV

Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra Ehemaliger Truppenübungsplatz Ehra-Lessien Foto: Maximilian Wiescher / BZV

Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra Links der ehemalige Truppenübungsplatz, rechts das VW-Testgelände. Noch befindet sich hier eine kaum befahrene Landstraße, auf der sich Fußgänger und Radfahrer ungehindert bewegen können. Doch in den nächsten Jahren soll hier die verlängerte Autobahn 39 Wolfsburg - Lüneburg gebaut werden. Foto: Maximilian Wiescher / BZV



Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra Der Bauwagen des Kindergartens Ehra-Lessien im Wald neben dem VW-Testgelände. Foto: Maximilian Wiescher / BZV

Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra Der Wald- und Vogellehrpfad, erstellt vom Kindergarten und der Grundschule am Bickelstein in Ehra, ist von Grund auf so gebaut, dass Fußgänger, Radfahrer und der forstwirtschaftliche Verkehr sich nicht in die Quere kommen. Foto: Maximilian Wiescher / BZV

Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra Ein "Autobahnkreuz des Mittelalters", wie es Jenny Reissig bezeichnet: Hier kreuzt die Postkutschen-Fernstraße Hannover - Brome die Straße, die in den Nordkreis führt. Am alten Postweg spielte sich wohl auch die Legende von den "Brudersteinen" ab. Foto: Maximilian Wiescher / BZV

Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra Der ungefähr 200 Jahre alte Wilhelm-Baum: Früher ein Pausentreffpunkt der Holzfäller, heute ein geschütztes Naturdenkmal. Foto: Maximilian Wiescher / BZV

Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra "Adam und Eva": Zwei schätzungsweise 350 Jahre alte Eichen von eindrucksvoller Größe, die schon Ausflugsziel vieler Schülergenerationen waren. Foto: Maximilian Wiescher / BZV



Die Highlights des „Sagen- und Geschichtslehrpfades“ in Ehra Die Umgebung des Dorfes Ehra: Feuchtes, sumpfiges Gelände südlich des Dorfes, trockene Heide nördlich. Foto: Maximilian Wiescher / BZV

Als die Verwandtschaft endlich eintraf, zog man los und merkte erst nach der Ankunft an der Kirche, dass man das Kind, das getauft werden sollte, am Baum vergessen hatte. Ein Reiter wurde zurückgeschickt und fand das Kind, friedlich in seiner Trage schlafend, bewacht von einem Wolf.“ Bei einem Waldbrand in den 70er Jahren wurde der „Kinderbaum“ stark beschädigt und musste gefällt werden.

Naturdenkmäler:

Auch damit spart der Wanderpfad nicht. Bekannt sind der „Wilhelm-Baum“, eine mindestens 200 Jahre alte Kiefer, benannt nach dem früheren Waldeigentümer Wilhelm Grotepaust.

Sie war früher Pausen-Treffpunkt der Waldarbeiter. Noch bekannter sind „Adam und Eva“, zwei schätzungsweise 350 Jahre alte Eichen von beeindruckender Größe, die schon Ausflugsziel vieler Schülergenerationen waren.

Um einen Granitblock im Wald rankt sich die Sage um den Schwedenkönig

Bickelstein:

Um den sesselförmigen Granitblock im Wald rankt sich die wohl bekannteste Sage der Gegend: Im 30-jährigen Krieg legte der schwedische König Gustav Adolf II. hier mit seinem Heer eine Pause ein.

Als die Feinde ihn und seine Truppen umzingelten, soll er bemerkt haben: „Wir können diese Schlacht nicht gewinnen, genauso wenig, wie mein Pferd mit seinen Hufen oder ich mit dem Schwert Kerben in diesen Stein schlagen können.“

Sogleich trat sein Pferd auf den Bickelstein ein und hinterließ einen Abdruck seiner Hufe. Der König schlug mit seinem Schwert auf den Stein und hinterließ kreuzförmige Kerben, die bis heute sichtbar sind. Die Schlacht gegen die kaiserlichen Truppen war gewonnen.

Die „Brudersteine“:

Später verlässt der Wanderweg den Wald und kreuzt einen Feldweg. Jenny Reissig nennt diese Stelle das „Autobahnkreuz des Mittelalters“. Denn genau hier kreuzte einst die Postkutschen-Fernstraße Hannover-Brome die Straße, die in den nördlichen Kreis führte.

An diesem Weg liegt der Schauplatz einer weiteren Legende: Ein fremder Geistlicher bestrafte einen Bauern, der auch sonntags Getreide zur Mühle fuhr, indem er ihn in einen Baum, den Wagen in einen Dornbusch und seine Ochsen in zwei Steine verwandelte.

Das Dorf Ehra-Lessien verdankt den „Sagen- und Geschichtslehrpfad“ übrigens dem 700. Jubiläum des Dorfes im Jahr



2009: Es gab damals schon ein gut ausgebautes Radwegenetz zwischen Grußendorf, Barwedel und Bergfeld, aber kaum Radwege rund um Ehra. Die Gemeinde konnte die 72.000 Euro für die Radwege, die Infopunkte, Karten und Hefte unmöglich allein finanzieren, doch ein Fördertopf der EU übernahm 50.000 Euro.