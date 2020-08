Hannover. Die Bundesagentur für Arbeit hat mitgeteilt, dass in Niedersachsen nach wie vor noch Tausende Ausbildungsplätze unbesetzt sind. Noch ist Zeit.

20.000 Ausbildungsplätze in Niedersachsen noch unbesetzt

Trotz der Corona-Krise bietet der Ausbildungsmarkt noch Tausende Stellen für Berufseinsteiger. „Über alle Branchen hinweg stehen den Jugendlichen in Niedersachsen noch mehr als 20.000 freie Ausbildungsplätze zur Verfügung“, teilten die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und die Landesvertretung der Handwerkskammern am Dienstag mit.

Ausbildungsverträge können noch bis zum 1. August geschlossen werden

Die wirtschaftliche Lage des Handwerks gestalte sich in der Krise robust und biete aufgrund des hohen Fachkräftebedarfs noch Perspektiven. Allerdings hätten sich in diesem Jahr die Besetzungen der Ausbildungsstellen durch die coronabedingten Einschränkungen verzögert. Viele Messen und Beratungsgespräche in Schulen fanden nicht statt.

Deshalb betonten Arbeitsagentur und Handwerkskammer, dass auch nach dem Start des Ausbildungsjahres zum 1. August noch Verträge abgeschlossen würden. Mit einer Eltern-Telefonaktion soll daher ab der kommenden Woche landesweit über die Möglichkeiten informiert werden.

dpa