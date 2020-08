Ministerpräsident Weil bleibt skeptisch bei Großveranstaltungen

Angesichts steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus sieht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Großveranstaltungen weiter skeptisch. „Nach dem heutigen Stand wird es keinen Straßenkarneval in Niedersachsen geben, denn es gibt eine Personengrenze, die bei 999 Menschen liegt. Fast jedes Bürgerfest ist größer“, sagte Weil der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ).

Wegen Corona: Weil macht auch für Weihnachtsmärkte und Stadionbesuche wenig Hoffnung

Dem Regierungschef zufolge werde es auch Weihnachtsmärkte in der gewohnten Form dieses Jahr „sicherlich nicht geben“. Und auch den Fußball-Fans machte Weil wenig Hoffnung. „Das Problem besteht weniger in den Stadien, wo man feste Plätze zuweisen kann, sondern in den Wegen dorthin, wo es zu drangvollen Engen kommen kann“, sagte Weil.

Verhindert Corona den Schoduvel? Organisatoren arbeiten an einem Plan B

Auch Jens Spahn (CDU) könne sich den Karneval in diesem Winter nicht vorstellen. Das sagte der Bundesgesundheitsminister nach Medieninformationen am Dienstag in einer internen Telefonschalte. Den Karneval abzusagen, kommt für die Braunschweiger Organisatoren allerdings nicht in Frage. „Wir erarbeiten zurzeit einen Plan B und bitten dafür um Zustimmung und Unterstützung der bisherigen Sponsoren und Förderer“, erklärte Zugmarschall Gerhard Baller vom Komitee Braunschweiger Karneval gegenüber unserer Zeitung. Dieser „Plan B“ umfasse derzeit drei Freiluft-Veranstaltungen für maximal 999 Personen mit Hygienekonzept.

