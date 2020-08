Niedersachsen fördert Bildungseinrichtungen mit 30 Millionen Euro

Niedersachsens Sozialministerium hat mitgeteilt, dass Jugend- und Familienbildungseinrichtungen, die im Zuge der Corona-Pandemie in Existenznot geraten sind, mit circa 30 Millionen Euro gefördert werden sollen. (Symbolbild)

Niedersächsische Jugend- und Familienbildungseinrichtungen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind, können jetzt auf Hilfe vom Land hoffen. Insgesamt werden dafür 29,8 Millionen Euro bereitgestellt, teilte das Sozialministerium am Freitag mit.

Die Förderanträge können online beim Landessozialamt gestellt werden

„Dieses Sofortprogramm ist wichtig, damit all diejenigen, die aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus in existenzielle Schwierigkeiten geraten sind, ihren Betrieb fortführen können. So sichern wir den künftigen Erhalt dieser wichtigen Angebote“, sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD).

Die Träger dieser Einrichtungen können eine Förderung ab sofort online beim Landessozialamt beantragen.

