Mann fährt mit 3,19 Promille auf der A2, baut beinahe Lkw-Unfall

Die Polizei hat am Montag auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Tank- und Rastanlage in Garbsen einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, teilt sie mit. Zuvor sei der 50-Jährige mit seinem Sattelschlepper in starken Schlangenlinien gefahren, zudem habe er eine rote Ampel überfahren und sei beinahe gegen die Mittelleitplanke geprallt.

21-Jähriger informierte die Polizei über den bizarren Fahrstil des Lkw-Fahrers

Ein 21-Jähriger sei gegen 12.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hannover-Lahe und Hannover-Bothfeld auf den Lkw aufmerksam geworden, der Schlangenlinien gefahren sei. Kurz vor der Ausfahrt Langenhagen prallte der Sattelschlepper laut Polizeimitteilung beinahe gegen die Mittelleitplanke. Als der Sattelzug auf die Bundesstraße 522 in Fahrtrichtung Norden gekommen sei, fuhr das Fahrzeug in Schrittgeschwindigkeit weiter und sei teilweise auf die Gegenfahrbahn gekommen. An der Kreuzung B522/ Am Pferdemarkt fuhr der Lkw über die rote Ampel und setzte seine Fahrt unbeirrt fort, schreibt die Polizei.

Polizei beendet Trunkenheitsfahrt bei Hannover nach Verfolgung

Den Polizisten gelang es nach eigener Aussage, Fahrer samt Gespann nach einer kurzen Verfolgungsfahrt auf den Parkplatz der Tank- und Rastanlage in Garbsen zu lotsen und dort zu stoppen.

Bei der Kontrolle hätten die Beamten starken Alkoholgeruch wahrgenommen. Sie führten bei dem 50-jährigen Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 3,19 Promille. Als Konsequenz sei dem Mann eine Blutabnahme angeordnet worden, zudem habe er Schlüssel und Führerschein abgeben müssen.

