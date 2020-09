Aus der Altmark direkt nach Wolfsburg und zurück – mit dem Bus

Wer aus der Altmark regelmäßig ins niedersächsische Wolfsburg pendelt, kann jetzt ohne Umstieg eine neue Buslinie nutzen. Die Landeslinie 300 verbindet Salzwedel, Beetzendorf und Klötze stündlich in beide Richtungen mit Wolfsburg, wie die sachsen-anhaltische Nahverkehrsgesellschaft (Nasa) am Mittwoch in Magdeburg mitteilte.

Buslinie richtet sich vor allem an Berufspendler

Das neue Angebot richte sich vor allem an Berufspendler, die in Wolfsburg arbeiteten. Dabei geht es vor allem um eine gute Anbindung an den Konzernsitz des Autobauers Volkswagen. Neben den stündlichen Fahrten an Wochentagen sind zusätzliche Fahrten zum Schichtwechsel im VW-Werk vorgesehen, wie die Nasa weiter mitteilte. Am Wochenende fährt der Bus alle zwei Stunden.

In Wolfsburg sei die Linie gut an den Fernverkehr angeschlossen. Bislang mussten Pendler kurz vor der Landesgrenze in die Bahn umsteigen. „Gerade für Pendler ist der Plusbus nach Wolfsburg eine bequeme Alternative zur Fahrt mit dem eigenen Auto“, sagte Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) der Mitteilung zufolge. Er war am Mittwoch zusammen mit dem Landrat im Kreis Salzwedel, Michael Ziche (CDU), auf der neuen Strecke unterwegs.

dpa