98 Testergebnisse Kita Duderstadt liegen jetzt vor

Der Reihentest an der Kita in Duderstadt ist jetzt abgeschlossen.

Die Ergebnisse des Reihentests auf eine Infektion mit dem Corona-Virus am Dienstag in Duderstadt liegen vor: Bei 98 getesteten Personen gab es 96 negative und zwei positive Befunde. Die Personen mit den Positivergebnissen sind informiert, sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Personen mit den Negativ-Ergebnissen werden derzeit in Kenntnis gesetzt.

Der Reihentest war erforderlich, nachdem am Wochenende sieben Infektionen in Verbindung mit einer Kindertagesstätte in Duderstadt bekannt geworden waren (wir berichteten). Deshalb wurden alle Kinder und Beschäftigte der Einrichtung sowie enge Kontaktpersonen der Infizierten getestet. Die Nachverfolgung bei den zwei neuen Fällen ist erfolgt; es ist kein weiterer Reihentest erforderlich.

kic