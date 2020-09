Luchs aus dem Harz in Hessen gesichtet

Aus dem Harz über Umwege nach Hessen: Ein bei Oberursel in Hessen gesichteter Luchs hat eine mehrere Hundert Kilometer lange Reise hinter sich. Der hessische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) teilte am Mittwoch mit, dass es sich bei einem am Freitag entdeckten Luchs um ein männliches Tier handelt, das den Namen „M12“ trägt. Der Luchs hatte auf dem Sportplatz einer Schule gelegen.

dpa