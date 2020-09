Zoll stoppt Welpenschmuggel auf Autobahn bei Göttingen

Göttingen. Eigentlich vermuteten die Zöllner, einen illegalen Zigarettenhandel auf dem Rastplatz an der A7 aufzudecken. Dann fanden sie aber etwas anderes.

Vier viel zu junge Zwergspitzwelpen holte der Zoll am Donnerstag aus einem bulgarischen Transporter an der Autobahn nahe Göttingen. Sie befinden sich jetzt in Quarantäne. Das berichtet das Hauptzollamt Braunschweig.

Eigentlich vermuteten die Zöllner, illegalen Zigarettenhandel aufzudecken, als sie auf dem Rastplatz Göttingen an der Autobahn 7 beobachteten, wie der Fahrer eines regionalen Fahrzeuges mit dem Führer des bulgarischen Transporters über etwas verhandelte. Die Kontrolle der Fahrzeuge führte aber zum Fund der vier Fellnasen.

Welpen werden ihren Müttern zu früh entrissen

„Bei Hundewelpen schrillen uns Zöllnern sofort die Alarmglocken. Viel zu oft finden wir viel zu junge Tiere in einem erbärmlichen Zustand. Oft werden sie ihren Müttern zu früh entrissen, um sie hier noch möglichst süß, möglichst teuer zu verkaufen“, erklärt Zollamtmann Andreas Löhde vom Hauptzollamt Braunschweig. Tatsächlich werden für die gefundenen Pomeranian Zwergspitze in Deutschland selbst ohne Papiere Preise ab 2.000 Euro gezahlt, so der Zoll.

Bei den gefundenen Welpen handelt es sich um Pomeranian Zwergspitze. Foto: Zoll

Hintergrund der Kontrollen und Beschlagnahmen ist laut Pressesprecher Löhde jedoch nicht vordringlich das Mitgefühl der Beamten, die ja selbst mit tierischen Kollegen arbeiten: „Hunde können erst ab einem bestimmten Alter gegen Tollwut geimpft werden. Wenn wir aber den Verdacht haben, dass die Hunde zu jung und darum nicht geimpft sind, stellen sie zunächst eine ernsthafte Gefahr für Mensch und Tier dar – besonders, wenn sie aus Gebieten mit echter Tollwutbedrohung kommen – dann müssen wir im Rahmen des Seuchenschutzes eingreifen.“

Tiere stellen mögliche Tollwutbedrohung dar

Daher hat das Veterinäramt des Landkreises Göttingen die vier Hunde vorläufig in Quarantäne genommen. Dort werden gegebenenfalls die weiteren Schritte gegen die Hundeschleuser ergriffen.