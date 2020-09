Steinwurf zerstört ICE-Fenster zwischen Göttingen und Kassel

Unbekannte haben einen ICE auf einer Bahnstrecke im Kreis Göttingen während der Fahrt beworfen und so eine Scheibe zerstört. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Schnellzug von der Grundbachtalbrücke aus vermutlich mit Steinen getroffen. Bei dem Vorfall am Samstagabend zersplitterte die getroffene Scheibe komplett.

dpa