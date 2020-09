Autofahrer starb nach Zusammenstoß mit Lastwagen bei Delmenhorst

Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist rund eine Woche nach einem Zusammenstoß seines Autos mit einem Lastwagen gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Lastwagenfahrer hatte am 12. September bei Delmenhorst die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, nachdem ein 76 Jahre alter Autofahrer aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war und die Fahrzeuge kollidierten.

Autofahrer starb nach Zusammenstoß mit Lkw: Auch Mitfahrer lebensbedrohlich verletzt

Der Lastwagen driftete nach links und krachte mit dem Auto des 26-Jährigen zusammen. Dieser wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Am Freitag starb er in einer Klinik. Auch seine drei Mitfahrer – 23, 26 und 27 Jahre alt – hatten „schwere und lebensbedrohliche Verletzungen“ erlitten. Zu ihnen machte die Polizei keine neuen Angaben.

