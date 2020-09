Grundschüler mit Messer bedroht? – Polizeieinsatz im Oberharz

Clausthal-Zellerfeld. Die Polizei berichtet von einer vermeintlichen Bedrohungslage in Clausthal-Zellerfeld und Gerüchten über einen Leichenfund in der dortigen Bücherei.

Am Freitag wurde dem Polizeikommissariat Oberharz demnach gegen 12.30 Uhr per Telefon eine Bedrohungslage im Bereich des Zentralen Omnibus-Bahnhofes in Clausthal-Zellerfeld mitgeteilt. In den Buswartebereichen befanden sich zu diesem Zeitpunkt Kinder der Grundschulen Zellerfeld und Bremerhöhe, die auf einem angrenzenden Weg eine dunkel gekleidete Person gesehen haben wollen. Diese soll den Kindern ein Messer gezeigt haben.

Oberharz: Person mit Messer nicht auffindbar – dafür Gerüchte um Leiche

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit allen verfügbaren Kräften führten nicht zum Auffinden einer entsprechenden Person. Auch die Befragung von Zeugen im Umfeld bestätigten die Beobachtungen der Kinder nicht.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde den Beamten jedoch eine Gerüchtelage bekannt – sie besagt, dass es im rückwärtigen Bereich der städtischen Bücherei am 24. September zu einem Leichenfund gekommen sein soll. Diese Gerüchte würden jeglicher Grundlage entbehren, so die Polizei. Die Entstehung des Gerüchtes konnte nicht abschließend geklärt werden.

Bedrohung am ZOB? Polizei will betroffenen Bereich mit Streifen kontrollieren

Sollten sich durch die betroffenen Schüler im Nachhinein konkrete Hinweise auf den oben genannten Vorfall ergeben, bitten die Beamten die Eltern, sich mit der Polizei in Clausthal-Zellerfeld unter 05323/94110-0 in Verbindung zu setzen. Der betroffene Bereich soll insbesondere zu den An-und Abreisezeiten der Grundschüler verstärkt bestreift werden. pol/mh