Damals und heute: Wie wir den Tag der Deutschen Einheit feiern

Der Tag der Deutschen Einheit ist der für Gesamtdeutschland wichtigste Feiertag. Der Prozess der Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 offiziell besiegelt als Konsequenz der friedlichen Revolution, die die Mauer zu Fall brachte und damit eine Zeitenwende einleitete. Die Eliten der DDR waren abgetreten, der sozialistische Staat demontiert. 30 Jahre nach der Deutschen Einheit wachsen Ost und West weiter zusammen. Doch es dauert! Nach 328 Tagen Mauerfall bleibt die einstige Teilung bis heute sichtbar in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.

Vor 30 Jahren war die Euphorie noch groß, und nicht nur auf Bundesebene wurde das einmalige Ereignis gefeiert. Einen Appell zum Tag der deutschen Einheit gab es damals in der Osteroder Rommel-Kaserne.

Soldaten waren angetreten

Angetreten waren die Soldaten sowie die zum 1. Oktober einberufenen Rekruten der 5. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 12. Der Kommandant, Oberstleutnant Rainer Glatz, sprach zu den Gästen und unterstrich das historische Gewicht des 3. Oktober. Er betonte, dass alle Soldaten und zivilen Mitarbeiter über das in der Vergangenheit Geleistete stolz, dafür aber auch dankbar sein können. „Wir sind Zeitzeugen und Mitgestalter von Erzeugnissen geschichtlichen Rangs“, zitierte er den Generalinspekteur der Bundeswehr. Glatz wies damals darauf hin, dass es darauf ankomme, noch mehr Stabilität für Frieden und Freiheit zu schaffen, den in Europa eingeleiteten Prozess zu verstetigen, ihn gegen Rückfälle abzusichern und unumkehrbar zu machen. „Freuen sollten wir uns vornehmlich über zwei Dinge: Das Zusammenwachsen und wieder Zueinanderkommen von in Jahrhunderten gewachsenen Gemeinsamkeiten und vor allem der Menschen, die zusammengehören. Und die von der Geschichte erhaltene Chance, weil das deutsche Paradox der Nachkriegszeit endet. Die Vereinigung, der unsere Nachbarn zugestimmt haben, kann Europa helfen, endlich eine organische Gemeinschaft unterschiedlicher, aber befriedeter Regionen zu werden“, sagte er zum Abschluss seiner Ausführungen.

Mauerfall: Protestanten am 3. Dezember 1989 auf dem Brocken. Foto: Harzklub / Archiv

Zu einem ökumenischen Gottesdienst und zu einer Festansprache von Bürgermeister Siegfried Wendlandt kamen viele Menschen in der St. Jacobi-Schlosskirche zusammen. „Es gibt in der Geschichte aller Völker Höhen und Tiefen“, stellte er im voll besetzten Gotteshaus mit Blick auf den 3. Oktober fest, der zweifelsohne einen geschichtlichen Höhepunkt darstelle. Gleichwohl sei der Tag nur ein erster Schritt zur echten Einheit, warf er einen Blick voraus, wohl wissend, dass es sich um einen langen Prozess handeln werden, der bis heute anhält.

Diese sei nämlich erst dann gegeben, wenn in beiden Teilen Deutschlands die gleichen Lebensverhältnisse hergestellt sind. Es bedürfe der Mitarbeit aller Deutschen und fordere auch Opfer. Nach der Feierstunde in der Kirche versammelten sich die Teilnehmer draußen und sangen gemeinsam die Deutsche Nationalhymne zur Begleitung des Posaunenchors.

Deutsch-deutscher Gottesdienst in Zwinge nach der Grenzöffnung. Foto: Klaus Matwijow / HK-Archiv

Kirchenglocken läuteten im Osteroder Ortsteil Lerbach an diesem prächtigen Herbsttag, Kinder Eltern und Großeltern, Abordnungen von Vereinen und Verbänden trafen bei einem Gottesdienst in dem alten Bergort zusammen, um einen Festgottesdienst zu feiern. Der Posaunenchor spielte und die Chorgemeinschaft begleitete die Feier mit ihren Liedern. Pastor Thon-Breuker und der älteste Kirchenvorsteher Rudi Bertram hoben in ihrer Ansprache die Bedeutung dieses besonderen Tages hervor und schilderten, wie sie die Entwicklung seit der Grenzöffnung erlebt hatten. Ortsbürgermeister Frank Koch vermittelte seine persönlichen Erinnerungen bis zu den denkwürdigen Geschehnissen des Mauerfalls, ein Traum für viele Menschen, dessen Erfüllung erst durch den sowjetischen Staatspräsidenten Michael Gorbatschow und die mutigen Menschen in der damaligen DDR möglich wurde.

Unter großer Beteiligung der Bevölkerung pflanzte der Ortsrat zur Erinnerung eine Linde. In der Schützenstube genossen viele Festteilnehmer ein mehrstündiges Blaskonzert des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Freiheit.

Nach dem Mauerfall erkunden DDR-Besucher die Stadt Herzberg. Foto: Klaus Matwijow / HK-Archiv

Vieles, was damals in Deutschland passierte, hatte großen Symbolcharakter, wie eben die Baumpflanzaktionen. Auch der CDU-Stadtverband und die SPD-Ratsfraktion pflanzten auf dem Grünstreifen in der Bahnhofstraße Ahornbäume. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Günter Hollstein und Brigitte Rasinski vollzogen die Handlung für ihre Partei, Karl Koch, Willi Bremer, Herbert Dempwolf und Matthias Eickhorst setzten den Baum für die SPD.

Pflanzaktionen gab es auch in Marke und Förste zur Erinnerung an einen großen Tag. Der Gemischte Chor Marke setzte eine Eiche, die sowohl an die Wiedervereinigung als auch an das 100-jährige Bestehen des Chores erinnern sollte, in Förste pflanzte die SPD-Abteilung einen Ahorn auf dem Gemeindegrundstück.

Der CDU-Kreisverband hatte zum Tag der deutschen Einheit einen ganz besonderen Service eingerichtet. Papierfähnchen und Schleifenbänder in den deutschen Farben konnten von allen interessierten Organisationen und Privatleuten in der CDU-Geschäftsstelle zum Selbstkostenpreis bezogen werden. Am Vereinigungsparteitag der CDU-West und der CDU-Ost am 1. und 2. Oktober im Hamburger Congress-Centrum hatten zuvor für den CDU-Kreisverband der Osteroder Kreisvorsitzende Frank Seeringer und Kreisgeschäftsführer Wolfgang Meuschke teilgenommen.

Das Rotbuchenfest

Wende in Walkenried und Ellrich. Foto: archiv

Es waren mehrere Tausend Menschen, die an der Wiedervereinigungsfeier an der Rotbuche auf der Straße zwischen Walkenried und Ellrich im Südharz zusammenkamen, eine Veranstaltung, die bis heute an der ehemaligen Grenze stattfindet und auch an diesem Samstag wieder die Menschen dort zusammenführen wird. Die Zahl von 5.000 Besuchern übertrafen damals alle Erwartungen, heute sind die Teilnehmerzahlen deutlich überschaubarerer. Im früheren Niemandsland, Jahrzehnte gekennzeichnet durch Mienen, Stacheldraht und Metallgitterzäune, hatte man die denkwürdige Feier vorbereitet, die Menschen hörten damals sichtlich ergriffen, was die Bürgermeister Günter Domeyer aus Walkenried und Gerald Schröder aus Ellrich zu diesem Anlass zu sagen hatten. Übereinstimmend stellten beide fest, dass „der 3. Oktober 1990 der Neubeginn für alle Deutschen in einem demokratischen Staat“ sei. Es gelte, die begonnenen Gemeinsamkeiten nicht nur im kommunalen Bereich, sondern auch im größeren Rahmen zum Wohle der Bürger in Deutschland und ganz Europas fortzuführen. Links und rechts der Straße wehte die Fahnen der Samtgemeinde und der Stadt Ellrich sowie die Bundesflaggen. Es musizierte der Jugendspielmannszug der Feuerwehr. An der Programmgestaltung waren weiter Sänger aus Walkenried und Sülzhayn beteiligt, und machtvoll erklang der Chorsatz „Brüder recht die Hand zum Bunde“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Nach den Ansprachen wurden zwei Friedenseichen gepflanzt.

Den Schlusspunkt setzten die Feuerwehren von Walkenried und Ellrich, die ihre Tanklöschfahrzeuge auf beiden Seiten des Metallgitterzaunes positioniert hatten. Aus zunächst einiger Entfernung schossen Wasserstrahlen in den Himmel, wobei der Abstand immer kleiner wurde um sich schließlich unter den Klängen des Deutschlandliedes zu vereinigen, vorgetragen vom Jugendspielmannszug und mitgesungen von vielen Besuchern.

Ein Mauerrest erinnert in Osterode an den Mauerfall. Foto: Michael Paetzold / HK

An den Mauerbau erinnert in Osterode heute unter anderem das Segment der Berliner Mauer, ein etwa 3,5 Meter hoher Betonblock. Durch Kontakte des Osteroder Panzergrenadierbataillons 12 zum sogenannten Ablösungskommando der Bundeswehr, das mit dem Abbau der Sperranlagen betraut war, war es Hauptmann Klaus-Peter Eckhardt gelungen, zwei Mauerstücke nach Osterode zu holen. Eines, das nahe am Brandenburger Tor gestanden hatte, schenkte das Panzergrenadierbataillon der Stadt Osterode, das andere wurde auf dem Kasernengelände der Rommelkaserne als Mahnmal aufgestellt. Am 30. Jahrestag des Mauerbaus am 13. August 1991, wurde in Osterode auf einer Grünfläche an der Berliner Straße/Ecke Waldstraße das mit Graffitis gezeichnete Element als Denkmal platziert. An der Feierstunde nahmen Oberstleutnant Jürgen Unverhau, der damalige Stadtdirektor Enno Mönnich und Bürgermeister Siegfried Wendlandt teil, der in seiner Ansprache an die vielen hundert Menschen erinnerte, die an der Mauer ihr Leben bei Fluchtversuchen verloren hatten.

In einem Beitrag „Grenzfälle“ als 13. Sonderheft der Heimatblätter für den süd-westlichen Harzrand, herausgegeben vom Heimat- und Geschichtsverein Osterode am Harz und Umgebung, haben Hans Mittmann, ehemals Vorsitzender des HGV, und Stadtarchivar Ekkehard Eder Zeitzeugenberichte aus Stadt und Kreis zur Grenzöffnung am 9. November 1989 zusammengestellt.

Feierlichkeiten im Eichsfeld

Trotz der Corona-Krise wird es neben dem Rotbuchenfest zwischen Walkenried und Ellrich im Eichsfeld (siehe unten) eine Reihe von Feierlichkeiten geben. Auftakt ist ein ökumenischer Gottesdienst in der Duderstädter Basilika St. Cyriakus. Ab 10. Uhr werden im gesamten Eichsfeld zehn Minuten lang die Glocken läuten. Der Gottesdienst beginnt dann um 10.10 Uhr. Der Gottesdienst wird am 3. Oktober unter www.kirche-duderstadt.de/livestream im Internet übertragen. Für 15 Uhr ist im Grenzmuseum Schifflersgrund ein weiterer Gottesdienst geplant. Nach Angaben von Horst Dornieden, Vorsitzender des Trägervereins Grenzlandmuseum Eichsfeld, ist mit den Gemeinden im Unter- und Obereichsfeld ein vielfältiges Programm mit Veranstaltungen an verschiedenen Orten entwickelt worden. Ziel sei es, aufzuzeigen, wie sich das Eichsfeld in den vergangenen 30 Jahren entwickelt hat. So zeigt eine Ausstellung mit Fotos aus den Jahren 1989 bis 2019 im Eichsfeldmuseum die Entwicklung von Heiligenstadt seit der Einheit. In Duderstadt ist um 12 Uhr eine Stadtführungen mit persönlichen Erinnerungen geplant. Dafür sind Anmeldungen in der Tourist-Information notwendig. Am 4. Oktober wird das Naturerlebniszentrum auf Gut Herbigshagen Exkursionen auf dem ehemaligen Grenzstreifen durchführen. Für das Wochenende 3. und 4. Oktober hat das Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen verschiedene „Draußen-Veranstaltungen“ geplant.

Im Grenzlandmuseum Bad Sachsa wird es zu diesem Termin keine gesonderte Veranstaltungen geben. Die Ausstellung ist zu den üblichen Zeiten geöffnet. Das Rotbuchenfest zwischen Walkenried und Ellrich findet am 3. Oktober in der gewohnten Form statt.

Einen Gedenkstein haben die Gemeinde Walkenried und die Stadt Ellrich zur Erinnerung an das 20. Rotbuchenfest im Jahr 2009 gepflanzt. Foto: Thorsten Berthold / HK

Potsdam ist die Gastgeberstadt für die Feier zum Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“. Das Land Brandenburg richtet die zentralen Feierlichkeiten von Bund und Ländern aus und freut sich auf ein großes Bürgerfest am 3. und 4. Oktober 2020. Erwartet werden 500.000 Gäste. Das Motto der Veranstaltung lautet „Wir miteinander“.

Das bahnbrechende Ereignis des Berliner Mauerfalls am 9. November 1989 öffnete in Deutschland das Tor zur Wiedervereinigung, mit weitreichenden Auswirkungen weltweit. Die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene bipolare Weltordnung löste sich weitgehend friedlich auf und ermöglichte ein Zusammenwachsen von Ost und West.

Veranstaltung: Harzklub feiert auf dem Brocken 30 Jahre Deutsche Einheit

Veranstaltung: Rotbuchenfest

Am 3. Oktober beginnt das traditionelle Rotbuchenfest an der L601 und der L1014 um 9 Uhr mit buntem Markttreiben. Um 11 Uhr wird ein ökumenischer Gottesdienst abgehalten. Um 11.30 Uhr erfolgen die Ansprachen der Bürgermeisters, gefolgt vom Markttreiben und Livemusik. Um 18.30 Uhr ist das Einheitssingen an der St. Johanniskirche in Ellrich geplant. Auf die Regelungen zu Corona ist zu achten. Weitere Infos: