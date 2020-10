Bei dem Feuer in der Nacht auf Donnerstag entstand ein Millionenschaden, wie die Polizei in Rieste schätzt.

Rieste. Ein Naturschutzzentrum in Rieste ist in der Nacht auf Donnerstag abgebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Es entstand ein Millionenschaden.

Millionenschaden: Bildungszentrum in Rieste niedergebrannt

Nach der kompletten Zerstörung eines Naturschutz- und Bildungszentrums in Rieste im Landkreis Osnabrück durch ein Feuer geht die Polizei von Brandstiftung aus. In der Nacht zu Donnerstag brannte das am Alfsee gelegene Holzgebäude sowie ein zu einem Café gehörender Holzpavillon komplett aus. Die beiden Gebäude seien von der Feuerwehr nicht mehr zu retten gewesen, teilte die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund drei Millionen Euro. Menschen wurden von dem Feuer nicht verletzt.

Die Polizei vermutet Branstiftung und bittet um Zeugenhinweise

Wegen des Verdachts der Brandstiftung setzte die Polizei einen Hubschrauber ein, um in der Umgebung des Brandortes nach Tatverdächtigen zu suchen. Gefunden wurde aber niemand. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Bei dem zerstörten Gebäudekomplex handelt es sich um das Naturschutz- und Bildungszentrum Alfsee. Dort stehen verschiedene Naturschutz- und Umweltthemen rund um den künstlich angelegten Alfsee im Mittelpunkt.

