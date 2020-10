Wetterdienst: Wolken und Regen in Niedersachsen – teils Windböen

In Niedersachsen und Bremen gibt es am Dienstag viele Wolken und manchmal auch Regen (Symbolbild).

In Niedersachsen und Bremen gibt es am Dienstag viele Wolken und manchmal auch Regen. Die Höchstwerte liegen in den Bergen und an der Nordsee bei 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Nordsee auf den Ostfriesischen Inseln kann es Windböen um die 55 Stundenkilometer geben. In der Nacht zum Mittwoch liegen die Tiefstwerte um die 10 Grad, im Oberharz bei 7 – es kann gebietsweise Regen geben.

Deutscher Wetterdienst: Auch am Mittwoch bleibt es in Niedersachsen bewölkt

Auch am Mittwoch zeigt sich die Sonne in beiden Bundesländern nur wenig und es bleibt weiter bewölkt. Zudem können Schauer und an der Nordsee teils kurze Gewitter auftreten, wie der DWD weiter mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad. Auch der Donnerstag bleibt voraussichtlich bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten um die 15 Grad.

dpa