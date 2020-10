Corona-Pandemie: Steigende Infektionszahlen in Sögel und Vechta

In Sögel im Emsland sowie im Kreis Vechta steigen die Infektionszahlen weiter. In anderen Kreisen, z.B. Cloppenburg, gehen die Zahlen zurück. Doch der Kreis Cloppenburg warnt vor einer hohen Dunkelziffer. (Archivbild)

Hannover. Im Emsland und in Vechta sind die Infektionszahlen weiter gestiegen. In anderen Teilen Niedersachsens gehen die Zahlen dagegen runter.

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Sögel ist der Landkreis Emsland deutlich näher an den kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bezogen auf sieben Tage herangerückt. Wie das niedersächsische Sozialministerium mitteilte, lag der Kreis am Dienstag (Stand: 9 Uhr) bei 46,8 Fällen. Weiter steigende Fallzahlen kommen auch aus dem Kreis Vechta: Dort wurden am Dienstag 55,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Hierfür sind Infektionen in einem Pflegeheim in der Stadt Vechta verantwortlich.

Im Schlachthof in Sögel sind 90 Mitarbeiter infiziert

Sinkende Zahlen werden unterdessen im Nachbarkreis Cloppenburg registriert, wo der so genannte Inzidenzwert inzwischen bei 39,3 Fällen auf 100.000 Einwohner liegt. Auch im Landkreis Wesermarsch sanken die Infektionszahlen auf 33,9 Fälle. Landesweit wurden im Vergleich zum Vortag am Dienstag 114 neue Infektionen mit Covid-19 gemeldet. Insgesamt stieg die Zahl der laborbestätigten Fälle damit auf 21.348.

Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises Emsland sind in dem Sögeler Schlachthof aktuell 90 Mitarbeiter infiziert, von denen 87 auch im Landkreis wohnen. Als Reaktion hatte der Kreis für die Samtgemeinde Sögel deutliche Einschränkungen verfügt. So sind Treffen im öffentlichen und im privaten Raum auf höchstens sechs Personen beschränkt. Ausnahmen gibt es beim Treffen von Familienangehörigen und von zwei Haushalten. Auch der Sportbetrieb wurde in der Kommune zunächst bis zum 19. Oktober untersagt.

Landkreis Cloppenburg vermutet hohe Dunkelziffer

Um die Ausbreitung von Covid-19 in der Fleischbranche besser zu kontrollieren, gibt es seit dem Sommer regelmäßige Tests der Mitarbeiter. Diese Tests funktionierten in der Branche gut, sagte ein Sprecher des Landkreises Cloppenburg. „In der Fleischbranche geht das Alarmsignal viel schneller an, weil regelmäßig die gesamte Mitarbeiterschaft getestet wird.“ In anderen Bereichen sei die Dunkelziffer nach wie vor hoch. „Es gibt bestimmt mehr Betriebe in Cloppenburg, die Fälle haben, die aber nicht bekannt werden, weil dort nicht regelmäßig getestet wird.“

