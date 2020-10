2 weitere Corona-Tote im Kreis Göttingen – Zahlen vom 9. Oktober

In Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell 30 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet (Dienstag: 26). Das berichtete die Verwaltung am Freitag. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen mit SARS-CoV-2 seit Ausbruch der Pandemie liegt demnach bei 1.510; davon sind 585 in der Stadt Göttingen gemeldet, 925 im weiteren Kreisgebiet.

1.396 Personen gelten als von der Infektion genesen, 84 sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Das sind zwei mehr als am Dienstag. Die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt für den Landkreis Göttingen derzeit bei 6,10 (Dienstag: 5,49). Mittlerweile liegt auch das Ergebnis des Reihentests am EMA-Gymnasium vor.

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (8 / 2)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 0)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (90 / 1)

Stadt Bad Sachsa (81 / 0)

Flecken Bovenden (24 / 0)

Samtgemeinde Dransfeld (14 / 1)

Stadt Duderstadt (69 / 8)

Gemeinde Friedland (65 / 2)

Samtgemeinde Gieboldehausen (51 / 1)

Gemeinde Gleichen (24 / 0)

Stadt Göttingen (585 / 7)

Stadt Hann. Münden (35/ 4)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (44 / 0)

Stadt Herzberg am Harz (214 / 3)

Stadt Osterode am Harz (103 / 0)

Samtgemeinde Radolfshausen (6 / 1)

Gemeinde Rosdorf (42 / 0)

Gemeinde Staufenberg (6 / 0)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

Das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar hat am Freitag eine weitere Infektion mit dem Coronavirus registriert. Somit steigt die Anzahl der bislang bestätigten Fälle dort auf 322. Bei der infizierten Person handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus Berlin. 292 Personen, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt hatten, gelten inzwischen als genesen. 25 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises sind an oder mit Corona verstorben. Demnach sind gegenwärtig fünf Personen mit Covid-19 infiziert. 177 Krankheitsverdächtige befinden sich in häuslicher Isolation.