Bad Iburg: Strafe für Transporterfahrer wegen Tierquälerei

Wegen Tierquälerei ist der Fahrer eines Tiertransporters vom Amtsgericht in Bad Iburg bei Osnabrück am Montag zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt worden. Der Mann hat laut Gericht im September 2018 mehrere Kühe und ein männliches Rind aus der Nähe von Berlin zu Schlachthöfen in der Umgebung von Osnabrück transportiert. Beim Ausladen in einem Schlachthof bei Bad Iburg hat er drei Tiere, die nicht mehr aufstehen konnten, zusammen mit einem Schlachthofmitarbeiter mit einem Kettenzug an den Beinen über eine Rampe aus den Anhänger gezogen. Dabei hätten die Tiere erhebliche Schmerzen erlitten, stellte der Richter fest.

Videos, heimlich von Tierschützern aufgenommen, brachten die Beweise

Der 43 Jahre alte Angeklagte hatte die Tatvorwürfe zu Verhandlungsbeginn über seinen Anwalt eingeräumt. Er wisse, dass sein Verhalten nicht korrekt war und bedauere es. Das Gericht zeigte als Beweismittel heimlich aufgenommene Videoaufnahmen von Tierschützern. Diese hatten vor rund zwei Jahren die Ermittlungen in Gang gebracht.

dpa