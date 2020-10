Unfall bei Oldenburg: 19-jähriger Motorradfahrer stirbt

ARCHIV - 27.10.2012, Bayern, Metten: Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Die Zeitumstellung abschaffen - das wollen nicht nur viele Deutsche. Auch Wissenschaftler halten das Hin und Her für Unsinn. Doch sie warnen zugleich: Gelte die sogenannte Sommerzeit künftig dauerhaft, könne das schlimme Auswirkungen haben. (zu dpa "Forscher warnen vor ewiger "Sommerzeit" vom 12.09.2018) Foto: Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bei einem Unfall auf der Autobahn 29 bei Oldenburg kam am Montagabend ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Oldenburg ums Leben. An der Autobahnauffahrt Oldenburg-Ohmstede, Fahrtrichtung Wilhelmshaven, geriet er gegen 20.55 Uhr ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seine Maschine und rutschte quer über die Fahrbahn. Dies teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit.

Motorradfahrer landete nach Kollision an der Mittelleitplanke

Auf der Hauptfahrspur erfasste ein Pkw den Motorradfahrer frontal und schleuderte ihn in Richtung Mittelleitplanke. Die Polizei vermutet, dass ihn dort ein weiteres Auto überfuhr. Die Autobahn war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

dpa