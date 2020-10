SPD-Bezirk will Zwischenlager an der Asse verhindern

Da braut sich ein handfester Konflikt innerhalb der SPD zusammen: Der SPD-Bezirk Braunschweig um seinen Vorsitzenden, den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, macht gegen die Pläne der eigenen Partei mobil: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), mit der Heil zusammen im Kabinett sitzt, will das geplante Zwischenlager direkt an der Asse bauen. Das ließ sie über zwei Staatssekretäre jeweils völlig unmissverständlich ausrichten.

Unterstützung erhielt das Bundesumweltministerium von Landesumweltminister Olaf Lies (SPD). Seiner Meinung nach ist es besser, möglichst schnell Klarheit beim Zwischenlager zu schaffen, damit der schwach- und mittelradioaktive Atommüll überhaupt erst geborgen werden kann.

Einen wissenschaftlichen Vergleich gab es noch nicht

Doch all das schmeckt der SPD in unserer Region überhaupt nicht. Der Bezirk Braunschweig hat einen Vorstands-Beschluss gefasst, der für Druck auf Schulze und Lies sorgen soll. Der Bezirk fordert einen „wissenschaftlich untermauerten Vergleich Asse-naher und Asse-ferner Standorte für ein Zwischenlager“.

Sollte es dann doch zu einem Zwischenlager direkt an der Asse kommen, stellt der SPD-Bezirk klare Bedingungen an die Verantwortlichen in der Bundes- und Landespolitik. Demnach soll das Zwischenlager zeitlich begrenzt sein. Begrenzt sein soll auch die Kapazität eines solchen oberirdischen Zwischenlagers – und es soll nur Platz haben für den Atommüll, der aus der Asse geborgen wird. Eine weitere Bedingung der SPD in unserer Region, so heißt es: „eine umfassende Dokumentation über die radioaktive Umgebungsstrahlung bereits vor Baubeginn eines Zwischenlagers und ein regelmäßiges Gesundheitsmonitoring“.

Die SPD in unserer Region ist mächtig

Eine eingehende Bewertung eines Asse-fernen Zwischenlagers hatte der Asse-Betreiber, die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), bisher vermeiden wollen. Das galt auch für den Vorgänger, das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).

Der wichtige Bezirk Braunschweig, der für die SPD bei den vergangenen Landtags- und Bundestagswahlen sämtliche Direktmandate gewonnen hat, stellt die beiden Bundestagsabgeordneten Hubertus Heil und Falko Mohrs – Sigmar Gabriel hat sich ja aus dem Bundestag verabschiedet. Zudem gibt es die sogenannte Braunschweiger Gruppe, ein Zusammenschluss von mehr als einem Dutzend Landtagsabgeordneten aus der Region plus Landessozialministerin Carola Reimann. Auf den Druck der SPD hin könnte noch Bewegung in die Suche eines Zwischenlagers kommen.