„De Hun’nenhoff“ in Schneverdingen erhält Auszeichnung

Die Stiftung „De Hun’nenhoff“ in Schneverdingen im Heidekreis, die sich in erster Linie um gelähmte Hunde kümmert, ist vom Deutschen Tierschutzbund mit einem Preis ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Tiere mit Handicap“ habe der Gnadenhof zusammen mit drei weiteren Bewerbern gewonnen, teilte der Tierschutzbund am Montag mit.

Preis ist mit 250 Euro dotiert

Laut Aussage der Stiftung kümmere man sich neben Hunden auch um Pferde, Katzen, Schafe, Puten und Hühner. Außerdem werden dort auch Tierhalter beraten und es werden Fortbildungen angeboten. Neben einem Gewinn von 250 Euro erhält die Stiftung außerdem eine Futterspende.

dpa