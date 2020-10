Illegales Autorennen: Mit Tempo 120 durch Hannover

In Hannover-Ricklingen stoppte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen kurz vor 2 Uhr ein illegales Autorennen. Die Teilnehmer waren 18 und 22 Jahre alt.

Zwei Autofahrer im Alter von 18 und 22 Jahren haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein illegales Autorennen geliefert. Dabei erreichten sie Geschwindigkeiten von bis zu 120 und überquerten mehrere Kreuzungen bei Rot.

Gegen 1:50 Uhr wollte ein Zivilfahrzeug der Polizei in Ricklingen an der Kreuzung Allerweg / Ritter-Brüning-Straße abbiegen, als die Beamten zwei Autos bemerkten, die von der Legionsbrücke kamen und trotz Rotlicht die Kreuzung überquerten. Diese fuhren in Richtung Ritter-Brüning-Straße und setzten die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Das Zivilfahrzeug nahm die Verfolgung auf.

Mercedes und Renault fahren mit bis zu 120 Stundenkilometern und überqueren Kreuzungen bei Rot

Der Mercedes AMG und der Renault Clio, die sich offensichtlich ein illegales Rennen lieferten, fuhren zeitweise versetzt über zwei Fahrspuren. Mit hoher Geschwindigkeit, stellenweise mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde, rasten die Fahrzeuge über die Ritter-Brüning-Straße in Richtung Stadionbrücke. Erneut überquerten sie eine Kreuzung in Höhe der Stadionbrücke bei Rot.

Über die Göttinger Chaussee fuhren sie in Richtung Bückeburger Allee weiter, wo sie noch eine Kreuzung bei Rotlicht überquerten. In der Gronostraße, Ecke Haster Weg, konnte die Zivilstreife schließlich mit der Unterstützung weiterer Einsatzkräfte den Mercedes und den Renault anhalten und kontrollieren.

Gegen den 22 Jahre alten Renault-Fahrer und den 18 Jahre alten Mercedes-Fahrer, bei dem ein weiterer 18-Jähriger als Beifahrer im Auto saß, wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Teilnahme an einem illegalen Autorennen und mehrerer Rotlicht-Verstöße eingeleitet. Noch vor Ort wurden die Führerscheine der Männer beschlagnahmt.