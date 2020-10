Wetter in Niedersachsen: Wechselhaft, später sehr regnerisch

Noch ist es sehr wechselhaft im Land, am Donnerstag kann man an den Küsten mit Regenschauern rechnen, später wird es im ganzen Land sehr regnerisch.

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen zeigt sich in den nächsten Tagen von der wechselhaften Seite. Nach einem Mittwoch mit kurzen Auflockerungen muss am Donnerstag an der See mit Schauern gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ansonsten gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Abend ziehen vom Emsland her Wolken und Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 13 Grad.

Viel Regen ab Donnerstagabend

In der Nacht zu Freitag ist es laut DWD bei Tiefstwerten um 9 Grad durchweg regnerisch. Am Freitag wird erneut starke Bewölkung und viel Regen erwartet. Später lockert es vom Emsland her auf. Die Höchsttemperaturen liegen um 14 Grad.

