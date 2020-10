Landkreis Göttingen über Inzidenz 50 – aktuelle Regeln

Auf dem „Boulevard“ in Bad Lauterberg müssen jetzt zwingend Masken getragen werden.

Am Freitagmorgen überschritt der Landkreis Göttingen mit einer Quote von 52,4 Fällen den Inzidenzwert von 50. Damit treten vor allem zwei neue Regeln in Kraft.

Maskenpflicht auf Boulevard

Die dringe Empfehlung, auf dem sogenannten Boulevard in Bad Lauterberg unter freiem Himmel eine Maske zu tragen, wird zur Pflicht. Bisher war dies demnach noch nicht zwingend vorgeschrieben. Die räumliche Zuordnung, also die Hauptstraße zwischen den Hausnummern 71 und 166, bleibt unverändert, teilt der Kreis Göttingen dazu mit.

Bei Veranstaltungen mit sitzendem Publikum im Landkreis Göttingen sind ab Freitag höchstens 100 Personen erlaubt. Bisher waren maximal 250 Teilnehmer erlaubt. Ab Montag werden Events aber ohnehin bundesweit untersagt.

Kontaktbeschränkungen

Ebenfalls im zweiten Lockdown bedacht und mit dem überschrittenen Schwellenwert schon heute Realität ist die Kontaktbegrenzung auf maximal 10 Personen aus höchstens zwei Haushalten. Das gilt sowohl beim Aufenthalt in Privaträumen als auch unter freiem Himmel.

Ursprünglich vorgesehen war in Niedersachsen außerdem eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr, die aber durch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg gekippt wurde. Hier gilt ab Montag: Speisen gibt es nur zum Mitnehmen oder als Lieferung.

