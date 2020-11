Niedersachsens Musikschulen bleiben im Teil-Lockdown offen

Wie in anderen Schulen auch müssen Schüler und Lehrer in Niedersachsens Musikschulen nun auch Masken im Unterricht tragen. (Symbolbild)

Weil sie als Bildungseinrichtungen eingestuft werden, dürfen die mehr als 70 niedersächsischen Musikschulen trotz des Teil-Lockdowns im November offen bleiben. „Wir sind darüber sehr erleichtert“, sagte der Geschäftsführer des Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen, Klaus Bredl, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir nehmen die Herausforderung sehr ernst und passen die Hygienevorschriften an.“ Beim Musizieren müssen Lehrende und Schüler eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Auch Gruppenunterricht sei möglich, wenn die Abstände eingehalten werden können, sagte der Verbandschef.

In Nordrhein-Westfalen müssen Musikschulen im November coronabedingt schließen

In der ersten Phase der Corona-Pandemie war dagegen landesweit kein Publikumsverkehr in den städtischen und privaten Musikschulen erlaubt. Unterrichtet wurde meist online abgehalten. Dies habe den Musikschulen einen Digitalisierungs-Schub gegeben, sagte Bredl. Die 74 Musikschulen in Niedersachsen haben über 152.000 Schülerinnen und Schüler, mehr als die Hälfte von ihnen sind unter zehn Jahre alt. Viele Einrichtungen kooperieren mit Kitas und Schulen. Im Nachbarland Nordrhein-Westfalen müssen die Musikschulen dagegen an diesem Montag, 2. November, coronabedingt schließen.

Industrie- und Handelskammer schaltet Hotline für Unternehmen zu Auflagen

Angesichts der neuen coronabedingten Einschränkungen will die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Niedersachsen betroffene Unternehmen über die Auflagen informieren. Es seien eine Hotline eingerichtet und Infos auf einer Sonderseite im Internet gebündelt worden, teilte die IHK-Region Hannover am Montag mit. Experten sollen dort über die betriebliche Umsetzung der neuen Corona-Verordnung und über die angekündigte November-Nothilfe mit einer Umsatzerstattung von bis zu 75 Prozent beraten.

