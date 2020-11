Neue Konzepte und mehr jüngere Helfer bei Tafeln in Niedersachsen

Die Tafeln in Niedersachsen und Bremen sind trotz der Corona-Krise inzwischen fast überall wieder geöffnet. Zwar mussten 50 der rund 250 Ausgabestellen zu Beginn der Pandemie vorübergehend schließen, mittlerweile seien aber fast alle wieder geöffnet, sagte Manfred Jabs vom Landesverband der Tafeln. Der Verband gehe davon aus, dass die Standorte auch ab der kommenden Woche trotz des neuen Teil-Lockdowns geöffnet bleiben können, da für sie ähnliche Vorgaben wie bei anderen Lebensmittelgeschäften gelten. Auch die Menge der Lebensmittelspenden sei nicht wesentlich zurückgegangen.

„Wir haben neue Abläufe entwickelt, mit denen wir die Hygienevorschriften einhalten und trotzdem weiter arbeiten können“, sagte Jabs. So habe man unter anderem die Essensausgabe nach draußen verlagert, Öffnungszeiten verlängert oder eine Art Lieferservice eingeführt, um den Andrang vor Ort etwas zu entzerren.

Viele jüngere Ehrenamtliche helfen bei den Tafeln mit

Auch die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer war bei den Essensausgaben jederzeit gewährleistet. „Viele der Älteren bleiben vorsichtshalber zu Hause. Aber dafür haben wir einige jüngere Helfer, vor allen Dingen Schüler und Studenten dazubekommen“, sagte Jabs.

Auch mit den Geld- und Lebensmittelspenden sei man insgesamt zufrieden. Für die kommenden Monate sieht Jabs die Tafeln gut gewappnet. „Wir werden alles versuchen, damit unsere Ausgabestellen weiter geöffnet bleiben können und wir so den Betrieb immer gewährleisten.“

Tafeln in Oldenburg mussten zu Beginn der Pandemie schließen

Bei den Tafeln in Oldenburg musste zu Beginn der Pandemie die Ausgabestelle im Zeitraum zwischen Mitte März und Ende Juni geschlossen bleiben. In der Zeit habe man auch dort ein neues Hygienekonzept erarbeitet, sagte Inka Ibendahl aus dem Vorstand. Zunächst habe die Essensausgabe unter freiem Himmel stattgefunden. Später sei man dann wieder in die normalen Räumlichkeiten umgezogen. Mit Abstandsregeln, Trennwänden aus Plexiglas und einer begrenzten Anzahl an Nutzern habe man die Ausgabe etwas entzerrt.

Positiv sehen die Oldenburger Tafeln die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer: „Viele der älteren Ehrenamtlichen sind zu Hause, aber dafür haben sich viele Studenten und Schüler gemeldet, um mitzuarbeiten“, sagte Ibendahl. So sei es mittlerweile machbar, dass alle Helfer nur an einem Tag in der Woche arbeiten. Damit soll verhindert werden, dass bei einem möglichen positiven Fall alle ehrenamtlichen Helfer in Quarantäne kommen müssen und dadurch ausfallen würden.

Frischwarenspenden von Märkten sind weniger geworden

Mit der Spendenbereitschaft von Geld und Trockenwaren sei man auch in der Corona-Zeit sehr zufrieden. Lediglich Frischwarenspenden aus den Märkten seien weniger geworden. Dieser Trend habe sich allerdings schon vor der Pandemie abgezeichnet, weil manche Märkte neue Konzepte zur Reduzierung von Überschüssen eingeführt hatten.

Bei den Tafeln in Osnabrück haben die Standorte nun doppelt so lange geöffnet wie vor der Corona-Krise. Dadurch soll der Andrang der Nutzer etwas entzerrt werden, sagte der Vorsitzende Hermann Große-Marke. Jeweils nur zwei Menschen dürfen sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten. Besonders freue man sich, dass, nachdem viele ältere Helfer nicht mehr arbeiten konnten, sich viele jüngere Ehrenamtliche gemeldet haben. Vor allem Schüler und Lehrer seien auf ihn zugekommen. Bei den Spenden habe man in Osnabrück einen leichten Rückgang seit Beginn der Corona-Krise erlebt.

