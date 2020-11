Corona-Fälle an BBS II Osterode und an OBS Herzberg

An der Berufsbildenden Schule II (BBS) in Osterode und an der Oberschule (OBS) in Herzberg gibt es jeweils eine bestätigte Infektion mit dem Corona-Virus bei einem Mitglied der Schulgemeinschaft. Das bestätigte der Landkreis Göttingen als Träger auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Infizierten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ist informiert“, berichtet Landkreissprecher Ulrich Lottmann. Die Hintergründe.

Bei der BBS II sei die Schulgemeinschaft umgehend informiert worden. „Klassen bzw. Lehrkräfte, die Kontakt zur Infizierten Person hatten, haben vorsorglich digital von zu Hause aus am Unterricht teilgenommen. Der Schulbetrieb war und ist nicht beeinträchtig“, so Lottmann weiter. „Inzwischen hat das Gesundheitsamt festgestellt, dass der Kontakt zur infizierten Person so gering war, dass kaum ein höheres Infektionsrisiko für weitere Personen bestand. Lediglich eine Person ist als Kontaktperson 1 eingestuft und befindet sich in häuslicher Quarantäne.“

Aus unserer aktuellen Berichterstattung: Maskenpflicht gilt ab Dienstag in Herzberg und Osterode

Hygienekonzepte haben sich bewährt

Das Hygienekonzept der BBS II habe sich bewährt und wird strikt eingehalten, betont der Sprecher. „Die besonderen Bedingungen an der Schule mit viel Platz und einer begrenzten Schülerzahl tragen dazu bei.“

Auch die Berufsbildenden Schulen II (BBS II) in Osterode sind mit einem Fall betroffen. Foto: Mark Härtl / HK-Archiv

Bei der OBS Herzberg wurde die Schulgemeinschaft laut Lottmann ebenfalls umgehend in Kenntnis gesetzt. „Hier sind im Zuge der Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt engere Kontakte bei 30 Personen festgestellt worden. Sie befinden sich vorsorglich in Quarantäne. Für sie wird schnellstmöglich über den Krisenstab des Landkreises ein Reihentest organisiert, um eine Infektion auszuschließen.“ Der Schulbetrieb für alle weiteren Klassen und Jahrgänge sei nicht beeinträchtigt. Auch hier habe sich das Hygienekonzept der Schule bewährt und die Zahl der Betroffenen konnte begrenzt werden.

„An beiden Schulen haben die Schulleitungen schnell und besonnen gehandelt, die jeweiligen Schritte in die Wege geleitet und mit Gesundheitsamt, Landesschulbehörde und Landkreis abgestimmt“, so Lottmann abschließend.

Infektionen an Schulen häufen sich

In den Schulen im Landkreis Göttingen häufen sich die Corona-Infektionen: Nach Angaben von Göttingens Verwaltungssprecher Dominik Kimyon gibt es an je vier Schulen in Stadt und Landkreis Corona-Infektionen. Mehr als 400 Personen sind inzwischen als Kontaktpersonen betroffen und befinden sich in Quarantäne – unter anderem aus dem Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen, der Heinrich-Grupe-Schule Rosdorf und der Grundschule im Dramfeld. Reihentests sollen noch in dieser Woche erfolgen, berichtet das Göttinger Tageblatt. Ebenfalls betroffen sind die Leineberg-Grundschule in Göttingen, das Göttinger Hainberg-Gymnasium, die IGS in Geismar und die Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Göttingen. mit GT

Unsere Corona-Übersicht: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort