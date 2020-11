Niedersächsische Politiker: Trump greift die Demokratie an

Das Entsetzen über Trumps Auftritt nach der Wahl ist in Niedersachsen groß. Empört über Trumps frühe Erklärung, die Wahlen gewonnen zu haben, zeigte sich zum Beispiel Ministerpräsident Weil (SPD). Er sagte unserer Zeitung: „Auch in Deutschland hat es schon knappe Wahlen gegeben, aber niemals hat es hierzulande ein Politiker gewagt, sich mitten in der Auszählung wider besseres Wissens zum Sieger zu erklären. Diese Form von Geringschätzung der Demokratie nannte Weil „erschreckend.“

Weil machte keinen großen Hehl daraus, wen er sich als nächsten US-Präsidenten wünscht. „Ich wünsche mir sehr, dass am Ende der Stimmenauszählung ein neuer Präsident an der Spitze der Vereinigten Staaten von Amerika steht, der Respekt vor Demokratie und Rechtsstaat hat, der sich für das Wohl aller amerikanischen Bürgerinnen und Bürger einsetzt und für ein faires Miteinander in der internationalen Staatengemeinschaft“, sagte er. Damit dürfte klar sein, dass er auf Biden setzt.

Der Europaparlamentarier David McAllister (CDU) sagte auf Anfrage, dass er damit gerechnet habe, dass es zu „Unwägbarkeiten“ komme. Mit Blick auf das Vorhaben Trumps, möglichst wenige Briefwahl-Stimmen weiter auszählen zu lassen, sagte Niedersachsens Ex-Ministerpräsident: „Jede Stimme muss gewertet werden.“ Der Vizepräsident der Europäischen Volkspartei geht davon aus, dass die „US-Institutionen gefestigt sind, um das Resultat fair und verbindlich festzustellen und Störungen standzuhalten“. Gleichzeitig hofft er aber darauf, dass es weder im Trump-Lager noch bei den Biden-Anhängern zu „Turbulenzen kommt“.

Bernd Lange (SPD), der den Ausschuss für internationalen Handel im Europaparlament leitet, sprach davon, dass Trumps Verhalten „nicht zu akzeptieren“ sei. Wie McAllister forderte er: „Jede Stimme muss ausgezählt werden.“ Er mahnte zur Geduld, bis das Wahlergebnis feststehe, befürchtet aber Unruhen. Er sagte: „Dieser weitere Tabubruch Trumps strahlt in die Bevölkerung aus.“

Eine USA, die unter einem Führungs-Streit leide, wirke sich negativ auf offene Fragen aus, sagte Lange: Den Konflikt zwischen dem US-Flugzeugbauer Boeing und seinem europäischen Rivalen Airbus, dem Streit um das Pariser Klimaabkommen und auf Strafzölle.

Doch nicht bei allen löste Trumps Reaktion auf das knappe Zwischenergebnis bei der US-Wahl Empörung aus. Armin-Paul Hampel, außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, hält Trump bereits für den sicheren Gewinner. „Wir schauen in Europa immer auf die Ostküste, dabei werden die US-Wahlen in der Mitte Amerikas gewonnen.“ Hampel, einst Chef der AfD in Niedersachsen, zählte Trumps Erfolge auf: Die Wirtschaftskraft sei unter Trump gestiegen, es gebe mehr „Häuslebauer“, die Aktienkurse seien bis zur Corona-Krise „durch die Decke gegangen“. Auch die Arbeitslosigkeit sei zurückgegangen. Hampel gab zu, dass Trump von Entscheidungen seines Vorgängers Barack Obama profitiert habe. Aber all diese Punkte würden bei deutschen Medien gar nicht erst gesehen, meinte Hampel. „Und Trump ist der erste US-Präsident, der in keinen Krieg verwickelt ist.“ Er stehe zu Unrecht im Abseits. Diese Meinung vertrat Hampel gestern ziemlich alleine.