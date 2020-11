Corona am Inklusiven Campus: Kontaktpersonen werden getestet

„Aufgrund der Corona-Infektion in Verbindung mit dem Inklusiven Campus wird ein Reihentest für enge Kontaktpersonen organisiert.“ Das hat Ulrich Lottmann, Sprecher der Göttinger Kreisverwaltung am Montag mitgeteilt. Ziel sei es, „ein klares Bild vom Infektionsgeschehen“ zu gewinnen beziehungsweise eine Infektion weiterer Personen möglichst auszuschließen. „Die Betroffenen sind informiert“, so Lottmann weiter.

Am Inklusiven Campus in Duderstadt waren nach Corona-Verdachtsfällen im Kindergartenbereich der Einrichtung vier Kindergartengruppen vorsorglich geschlossen und 54 Personen in Quarantäne geschickt worden. Eine Woche zuvor war eine Covid-19-Infektion im Krippenbereich des Inklusiven Campus bekannt geworden. Hier hatten bereits Reihentests stattgefunden. Ergebnis: es kam zu keinen weiteren Infektionen.

Kein Zusammenhang

Zwischen den Fällen im Krippenbereich und im Kindergarten gebe es keinen Zusammenhang, betonte Heike Jagemann aus der Caritas-Geschäftsbereichsleitung „Soziale Dienste und Kindertagesstätten“. Beide Bereiche seien baulich voneinander getrennt und es gebe separate Eingänge und Aufenthaltsbereiche.

Lottmann verweist auf das generelle Vorgehen bei Kontaktnachverfolgung und Tests. Demnach hätten bislang Reihentests an Schulen ergeben, dass die durchgeführten Tests nahezu ausschließlich negative Testergebnisse geliefert haben. Damit spiegele sich in Stadt und Landkreis Göttingen die bundesweite Erkenntnis wider, „dass das Infektionsrisiko an Schulen gering ist und durch die Hygienekonzepte gut begrenzt wird“. Vor diesem Hintergrund hatte das Niedersächsische Landesgesundheitsamt die Vorgaben für Quarantänen und Testungen in Schulen geändert. Es gilt nunmehr, dass alle Schulklassen Sitzlisten führen sollen, heißt es dazu. Nur noch direkte Sitznachbarn eines infizierten Schulkindes sollen dann in Quarantäne geschickt und getestet werden. Voraussetzung für dieses Vorgehen sei, dass alle Schüler während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben, das Hygienekonzept der Schule umgesetzt und regelmäßig gelüftet wurde sowie kein größeres Ausbruchsgeschehen an der Schule zu verzeichnen ist.

Testungen im Kreisgebiet

Wie Lottmann ausführte, werden die Testungen im Kreisgebiet durch ein Team des Landkreises durchgeführt. Es handelt sich um Beschäftigte der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Beschäftigungsförderung GAB Südniedersachsen – durchweg Freiwillige teils mit medizinischer Ausbildung, die extra geschult sind. Kreisrätin Marlies Dornieden erläutert: „Das Verfahren hat sich bewährt. Dass Landkreis-Team ist professionell, flexibel und schnell einsetzbar. Wir schaffen es, viele Menschen in kurzer Zeit an zentralen Orten im Kreisgebiet zu testen. Das ist ein unschätzbarer Vorteil wenn es darum geht, ein Infektionsgeschehen aufzudecken und einzudämmen.“ Sie fügt hinzu: „Die Freiwilligen arbeiten mit hohem Engagement und großer Empathie. Sie sind innerhalb von Stunden einsatzbereit – auch am Wochenende. Und sie stellen sich immer wieder auf die Menschen ein, kommen mit Kindern ebenso zurecht wie mit Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen.“

Zur Grundschule Rhumspringe, wo nach Informationen vom Sonntag bei einem Mitglied der Schulgemeinschaft der Verdacht einer Corona-Infaktion besteht, gebe es „keinen neuen Sachstand“, so der Landkreissprecher am Montag auf Nachfrage. Ob sich der Verdacht der Corona-Infektion bestätigt, werde derzeit verifiziert.

Unsere Corona-Übersicht aus Osterode: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort