In Niedersachsen gibt es derzeit rund 350 Wölfe, jährlich werden es mehr (Symbolbild).

Land will wachsende Zahl von Wölfen in den Griff bekommen

Zur Eindämmung der wachsenden Zahl von Wölfen in Niedersachsen haben SPD und CDU im Landtag die Aufnahme ins Jagdrecht sowie das Festlegen einer Bestandsgrenze gefordert. Werde diese Zahl überschritten, sollen Tiere leichter abgeschossen werden dürfen, wenn sie Tierhaltern Probleme bescheren, heißt es in dem von den Regierungsfraktionen am Mittwoch eingebrachten Antrag. Unterstützung für den Vorstoß gab es von der FDP und aus den Reihen der AfD. Die Grünen sprachen von Augenwischerei, die Jagd auf Problem-Wölfe werde mit der Aufnahme ins Jagdrecht nicht erleichtert.

Rund 350 Wölfe leben in Niedersachsen

„Unser Ziel ist es, Schaf- und Ziegenhalter zu unterstützen“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). Bei der Festlegung einer Bestandsgrenze werde Niedersachsen nicht auf den Bund warten, sondern ein eigenes wissenschaftliches Gutachten erstellen lassen. In Niedersachsen gibt es derzeit rund 350 Wölfe, jährlich werden es mehr.

