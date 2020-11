Magazin Tatort Niedersachsen: Verbrechen zwischen Harz und Heide

Braunschweig. In unserem Crime-Magazin „Tatort Niedersachsen“ zeigen wir spektakuläre Kriminalfälle von Gifhorn bis Vienenburg und von Helmstedt bis Hannover.

Es gibt Kriminalfälle, die hallen lange nach, aus unterschiedlichen Gründen: Weil sie so grausam und unfassbar furchtbar waren, dass es uns noch heute schaudert – wie die Bluttat, mit der in Braunschweig eine komplette Familie ausgelöscht wurde. Oder weil sie nie aufgeklärt wurden und nach wie vor Rätsel aufgeben, wie das Verbrechen an Yasmin Stieler. Täter wie der Geistliche Pastor Geyer und der selbsternannte „Totmacher“ Rudolf Pleil beschäftigen uns bis heute.