Streit in Garbsen eskaliert – Polizei stellt Schusswaffe sicher

Ein Streit zwischen Familienangehörigen bei Hannover ist am Samstag auf der Straße eskaliert. Dabei sei auch eine Schusswaffe sichergestellt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei Männer im Alter von 50 und 54 Jahren wollten demnach bei dem Treffen einen Streit klären, bei dem es um Geld ging. Beide trafen sich an einer Tankstelle in Garbsen. Als der 50-Jährige aus dem Auto stieg, wurde er von hinten angegriffen. Es kam dann zu einer Schlägerei.

Polizei stellt scharfe Schusswaffe sicher

Gegenüber den Beamten erklärte der Mann, er habe einen Schuss gehört. Die Polizei suchte den Tatort ab und entdeckte eine scharfe Waffe. Auch ein Sprengstoffspürhund war im Einsatz. Wer den Schuss abgefeuert hatte, war zunächst unklar. Einer der Männer musste behandelt werden, weil auch ein Pfefferspray benutzt worden sein soll. Der andere erlitt leichte Blessuren. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung.

dpa