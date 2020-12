Gastronomie und Tourismus: Jedem zweiten Betrieb droht Insolvenz

Der aktuelle Lockdown in der Corona-Krise trifft die Tourismusbranche in Niedersachsen hart, nachdem es im Sommer zunächst eine Stimmungsaufhellung gegeben hatte (Symbolbild).

Der aktuelle Lockdown in der Corona-Krise trifft die Tourismusbranche in Niedersachsen hart, nachdem es im Sommer zunächst eine Stimmungsaufhellung gegeben hatte. Das geht aus der neuen Saisonumfrage der Industrie und Handelskammern in Niedersachsen (IHKN) hervor. Knapp ein Drittel der befragten Unternehmen beklagt demnach Liquiditätsengpässe. „Die Geschäftslage ist in der Tourismusbranche miserabel – in der Reisebranche sagen fast 30 Prozent, dass die Betriebe von der Insolvenz bedroht sind“, sagte IHKN-Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt in Hannover. „Das sind schon dramatische Zahlen.“ Bis Ostern wird nun auf eine Rückkehr zur Normalität gehofft.

dpa