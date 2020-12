Weil: Corona-Lage in Niedersachsen vergleichsweise stabil

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Wochenende zurückhaltend auf Bayerns verschärften Kurs bei den Corona-Beschränkungen reagiert. Am Montag hielt Regierungssprecherin Anke Pörksen der niedersächsischen Landesregierung alle Möglichkeiten offen. „Wir sind nach wie vor auch in Niedersachsen vorsichtig“, sagte Pörksen angesichts der Corona-Infektionszahlen. Es sei nicht auszuschließen, dass es notfalls wieder zu Verschärfungen komme.

„Wir müssen immer auf Sicht fahren“, betonte auch Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) in der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Wenn sich die sinkende Inzidenz fortsetzte - also die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner pro Woche - seien die Weihnachtsfeiertage aber nicht gefährdet. Niedersachsen will dann die Vorgaben für private Treffen lockern. In einer Erklärung Weils hieß es später: „Niedersachsen verzeichnet derzeit die drittniedrigsten Infektionszahlen in Deutschland.“ Es gebe dabei große Unterschiede zwischen Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und mit einem gewissen Abstand auch Niedersachsen auf der einen und Sachsen, Bayern und Berlin auf der anderen Seite.

In den Tagen vor dem 20. Dezember 2020 werde die Landesregierung die Situation analysieren und entscheiden, ob die Regelungen in der Corona-Verordnung verändert werden müssten oder fortgeschrieben werden können. Die aktuelle Verordnung läuft dann aus. „Auch bei uns gibt es noch einzelne Landkreise oder kreisfreie Städte mit höheren Inzidenzen, sie liegen jedoch allesamt unter 200“, betonte Weil. Landesweit gebe es derzeit eine Inzidenz von 81, Tendenz abnehmend. Allerdings habe sich der Rückgang am Wochenende verlangsamt. Als wichtiger Indikator der Entwicklung gelten wegen Meldeverzögerungen übers Wochenende die Neuinfektionszahlen zur Wochenmitte. Pörksen forderte die Niedersachsen auf, in der Adventszeit auf gegenseitige Besuche zu verzichten.

Laut Reimann sind landesweit insgesamt rund 50 Impfzentren geplant, die bis zum 15. Dezember bereit stehen sollen. 37 hätten schon ihre „Einsatzaufträge erhalten“. „Damit wird sichergestellt, dass es in Niedersachsen ein flächendeckendes und niedrigschwelliges Impfangebot geben wird“, sagte Reimann. Zunächst war von bis zu 60 Impfzentren die Rede gewesen. Dazu sagte Reimann, man sei zunächst von einem Zentrum je 150 000 Einwohner ausgegangen. Hannover und Braunschweig hätten sich aber entschieden, jeweils ein zentrales Zentrum statt möglichen vier (Hannover) bzw. zwei (Braunschweig) einzurichten. Partner bei der Organisation von Lagerung und Transport der zunächst zwei erwarteten Impfstoffe ist laut Reimann DHL.

Ehrenamtliche Helfer des Technischen Hilfswerkes (THW) arbeiten in der Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre, die derzeit von den ehrenamtlichen Helfern ausgeräumt wird. Der Landkreis Cloppenburg hat mit der Einrichtung eines Corona-Impfzentrums in der Jugendherberge begonnen. Foto: Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Zunächst sollten „besonders gefährdete Gruppen und Beschäftigte im medizinisch-pflegerischen Bereich und dann die gesamte Bevölkerung die Möglichkeit einer Schutzimpfung erhalten“, hatte es in einer Erklärung der Staatskanzlei geheißen. Reimann sprach von einer gewaltigen organisatorischen Herausforderung. Das Serum des Herstellers Biontech aus Mainz muss bei minus 70 Grad gelagert werden, das zweite des US-Konzerns Moderna nicht. Die Verteilung soll von zwei zentralen Lagern aus erfolgen. Sie liegen in Hessen und in den Niederlanden. Weil das europäische Zulassungsverfahren noch aussteht, rechnet Reimann mit einem Beginn der Impfungen 2021. Weitere Impfstoffe könnten im ersten Quartal 2021 zugelassen werden.

Niedersachsen hatte zur Abwicklung ein „Außergewöhnliches Ereignis von landesweiter Tragweite“ nach Katastrophenschutzgesetz festgestellt. Damit werde der Einsatz der kommunalen Katastrophenschutzeinheiten und die Übernahme der zentralen Leitung durch das Land ermöglicht, hießm es. Zugleich erhielten die Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz einen Freistellungsanspruch, so dass auch sie in großer Zahl für diese Aufgabe zur Verfügung stünden, so die Landesregierung. Zu Angeboten wie dem „Gassenzauber“ in Lüneburg trotz Coronas sagte Reimann: „Das Wintervergnügen macht vor allem dem Virus Spaß“.