Niedersachsens Landesregierung appelliert: Kontakte reduzieren!

Während einer weiteren Corona-Debatte im niedersächsischen Landtag hat Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) an die Bevölkerung appelliert, Kontakte zu vermeiden und im „Home office“ zu arbeiten. „Treffen Sie so wenige Menschen wie möglich“, sagte Reimann in einer „Aktuellen Stunde“ auf Antrag der FDP.

Die Inzidenz sei ein gutes Maß für das Infektionsgeschehen, sagte Reimann. Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche an. „Wir sehen seit einigen Tagen, dass sich der Inzidenzwert eher stabilisiert“, so Reimann. Vor möglichen Lockerungen müsse die Zahl der Neuinfektionen sinken.

Grüne: Regierung hat keinen Plan

Die Grünen kritisierten schlechte Kommunikation der Landesregierung. Es gebe auch keinen Plan, wie man „vor das Virus“ komme, sagte die Abgeordnete Meta Janssen-Kucz. Die Halbwertzeit der Ministerpräsidenten-Beschlüsse werde immer kürzer, sagte sie unter Verweis auf die aktuelle Diskussion um Verschärfungen. „Wer laufend, fast täglich, eine Politik des Nachsteuerns macht, erweckt für mich nicht den Eindruck, man hätte die Logik des Virus verstanden und einen Plan, wie man „vor den Virus“ und damit zu präventiven Maßnahmen kommt“, sagte sie. Die Grünen forderten einen Stufenplan. Es brauche besonders in betroffenen Regionen schärfere Maßnahmen, sagte Janssen-Kucz.

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner begrüßte zwar, dass sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Ministerin Reimann in den jüngsten Diskussionen zurückgehalten hätten. Birkner mahnte aber erneut ein schlüssiges Gesamtkonzept an. Wenn man etwa wie Sachsen den Handel schließe, würden alle noch so lange wie möglich in die Läden drängen und so Kontakte gerade schaffen.

SPD-Fraktion verweist auf Forderungen der Wissenschaft

„Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie klare Position bezieht“, sagte Birkner. Weil hatte sich zu weiteren Verschärfungen zurückhaltend bis ablehnend geäußert, da die Lage in Niedersachsen besser sei als in den meisten anderen Ländern. Birkners Aufforderung an Weil, im Landtag in der Debatte eine Erklärung zur Position Niedersachsens abzugeben, folgte der Ministerpräsident in der „Aktuellen Stunde“ nicht. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Thela Wernstedt verwies aber auf die jüngsten Erklärungen der Wissenschaft und deren Forderung nach einem harten Lockdown. „Das ist ein wohlüberlegtes Papier“, sagte Wernstedt. Reimann und der CDU-Abgeordnete Volker Meyer betonten, dass die Landesregierung seit dem März Pläne zum Umgang mit der Pandemie vorgelegt habe, so auch ein Handlungskonzept im Oktober. „Wir können nicht pauschal auf bisherige Erfahrungen zurückgreifen“, begründete Reimann aber die Notwendigkeit fortlaufender Überprüfungen. „Wir lernen beim Vorwärtsgehen und passen darum unsere Maßnahmen, unsere Schritte und damit die Regeln für den Umgang mit dem Virus und miteinander immer wieder an“, sagte die Ministerin. Damit hielt sich die Regierung zunächst alle Möglichkeiten offen.