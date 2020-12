Pistorius: Einsatz des Streckenradars an weiteren Strecken prüfen

Autos fahren auf der Bundesstraße 6 in der Region Hannover vorbei an einem Streckenradar. Bei einem Streckenradar wird das Tempo von Autofahrern über einen längeren Straßenabschnitt gemessen (Symbolbild).

Ein gutes Jahr nach Inbetriebnahme des bundesweit ersten Streckenradars zur Geschwindigkeitskontrolle nahe Hannover will das Land Niedersachsen den Einsatz an weiteren Strecken prüfen.

Die Abschnittskontrolle sei „eine der innovativsten Verkehrsüberwachungstechniken“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius der Deutschen Presse-Agentur. Er würde sich freuen, wenn auch andere Bundesländer die Technik künftig auf unfallbelasteten Strecken einsetzten, betonte der SPD-Politiker.

Ermittlung der Durchschnittsgeschwindigkeit

„Section Control ist aus meiner Sicht die gerechteste Möglichkeit in Deutschland, um Geschwindigkeitsüberschreitungen zu überprüfen“, sagte Pistorius. Dieses Fazit wolle er bei der Innenministerkonferenz ziehen. Die Anlage an der Bundesstraße 6 bei Laatzen in der Region Hannover misst das Tempo nicht an einer einzelnen Stelle.

Stattdessen ermittelt sie die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einem gut zwei Kilometer langen Abschnitt.

dpa